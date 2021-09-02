Похолодання і дощі зі шквалами: антициклон Gaya несе в Україну негоду

Погода в Україні в четвер, 2 вересня, буде під впливом атмосферного фронту, що переміщається, і потужного антициклону GAYA, що зумовить зниження температури повітря, принесе рясні опади на більшу частину території країни, а також очікується посилення вітру з поривами.

Про це йдеться в прогнозі на сайті Meteoprog .

Дощі та грози накриють Лівобережжя, а також центральні та південні регіони.

У Вінницькій області очікуються опади, буде хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів покажуть в денний час близько +12... +15 градусів.

У Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях пройдуть дощі. Температура повітря вдень становитиме +16...+21 градус.

У Дніпропетровській області теж очікуються опади. Термометри вдень покажуть близько +21... +24 градусів.

У Львівській, Рівненській, Івано-Франківській та Тернопільській областях буде мінлива хмарність, дощі не прогнозуються. Температура повітря +12... +16 градусів вдень.

У Волинській та Чернівецькій областях - хмарно з проясненнями, пройде дощ. Стовпчики термометрів коливатимуться між показниками +14... +17 градусів.

У Хмельницькій області - дощ. Температура повітря вдень +12... +15 градусів.

На Закарпатті буде хмарно, без опадів і тепліше - вдень термометри покажуть +16... +19 градусів.

У Київській, Житомирській та Чернігівській областях буде похмуро і з опадами. Температура повітря вдень +14... +19 градусів.

У Сумській області - похмуро і дощитиме. Стовпчики термометрів вдень покажуть +19... +22 градусів.

У Харківській області пройдуть опади, буде похмуро. Температура повітря вдень +21... +24 градусів.

У Донецькій і Луганській областях пройдуть дощі. Термометри показуватимуть вдень +24... +27 градусів.

В Одеській області та Криму буде хмарно, очікуються опади. Температура повітря складе близько +19... +23 градусів.

У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях - похмуро, пройдуть дощі. Стовпчики термометрів покажуть +22... +25 градусів.