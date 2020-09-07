Похід до косметолога вартував українці краси, кар'єри і навіть квартири (відео)

Дівчину спотворили в салоні краси (ілюстративне фото: freepik)

Українка сходила до косметолога сім років тому, але все ще не оговталася від завданого їй збитку

Українська журналістка Ірина Матвієнко в 2013 році сходила на простий косметичексий масаж, який коштував їй краси, кар'єри і навіть квартири. Обличчя молодої красивої дівчини покрилося майже невиліковними гнійниками.

Як банальне відвідування салону краси може вам коштувати майна, йдеться в сюжеті ТСН.

Ірина записалася на кілька процедур, і висипання почалися вже після третього сеансу. Тим не менш, косметолог не зупинялася. Зупинилася сама Ірина, коли її обличчя перетворилося в суцільну рану.

Олександра Чернявська, косметолог, занесла тоді Ірині підшкірного кліща. Це вартувало журналістці заробітку, кар'єри і особистого життя.

Спочатку Ірина лікувалася в Україні, потім за кордоном, з'явилися борги. А препарати були настільки токсичні, що при лікуванні обличчя, вражалися внутрішні органи. У Ірини почали відмовляти печінка, нирки, вона важила 47 кілограмів.

Підшкірний кліщ, власне, є у 97% людей. В цілому, організм може контролювати його, але невмілий косметолог здатний порушити цей баланс.

За сім років життя Ірини кардинально змінилося - вона стала мамою двох синів. А коли постало питання про оформлення квартири, виявилося, що на її ім'я є арешт. Крім майна була заблокована картка соцдопомоги на дітей. Виявилося, що позивач - той самий косметолог.

Чернявська просила компенсувати їй моральну шкоду через розголос того, що вона зіпсувала їй шкіру. Косметолог запросила 60 тисяч гривень, але Ірина не знала про існування судової справи.

Як виявилося, горе-косметолог подала в суд через пост Ірини в соцмережах. І через три роки за допис у Facebook все рухоме і нерухоме майно потерпілої було заарештовано.

Зазначимо, що позов проти неї Ірина отримала за місцем прописки, і суд виніс рішення заочно - компенсувати шкоду на трохи більше 5 тисяч. Так як дівчина про це не знала, суд наклав арешт на її рахунки і майно.

Коли Ірині прийшов лист з викликом, вона як раз лікувалася за кордоном. Тому суд пройшов без неї. Зараз Ірині доведеться судиться з косметологом, щоб повернути собі свої права. Але знову ж, це витрачений час, нерви і гроші.

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