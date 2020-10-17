Похід за грибами закінчився трагедією: рятувальники звернулися до українців

На Закарпатті виявили мертвим чоловіка, який відправився збирати гриби і загубився. На його пошуки відправили рятувальників, і сьогодні тіло грибаря знайшли в лісі.

Як розповіли 17 жовтня у прес-службі ДСНС в Закарпатській області, тільки за один день вони отримали чотири виклики про зникнення грибників у різних районах.

Увечері напередодні, вночі та вранці до Служби порятунку по допомогу у пошуках загублених родичів зверталися місцеві жителі. У всіх випадках мова йшла про людей у віці, які проживали на Закарпатті та добре знали місцевість. З усім тим все одно змогли заблукати.

У першому випадку гірські рятувальники виходили на пошуки 67-річного жителя села Свалявка Перечинського району, який ще 15 жовтня вийшов у ліс по гриби та не повернувся. На щастя, пенсіонера вдалося знайти і він не постраждав.

У другому випадку заблукала 63-річна жінка з Мукачева, про що в місцеве відділення ДСНС повідомили вчора ввечері. Жінку знайшли поблизу села Павшино Мукачівського району. З нею все в порядку.

Цієї ночі на лінію 101 надійшов третій виклик про те, що чоловік 1958 року народження відправився збирати гриби у лісовий масив поблизу села Жборівці та заблукав. Рятувальники вирушили на пошуки, але пізніше виявилося, що грибник самостійно дістався додому і допомоги не потребує.

Останній трагічний випадок стався в Рахівському районі. Як виявилося, житель села Чорна Тиса пішов по гриби в ліс ще 13 жовтня і не повернувся, але тільки вранці 17-го до рятувальників звернулися місцеві жителі та повідомили про подію.

Для його пошуків були залучені фахівці трьох пошуково-рятувальних відділень районної гірської пошуково-рятувальної групи. Близько обіду грибники знайшли в лісі без ознак життя. Зараз правоохоронці встановлюють, що ж стало причиною смерті.

Залишається неясним, чому про зникнення односельця стали бити на сполох тільки через чотири дні.

Рятувальники нагадують про важливість тримати зворотний зв'язок з рідними або знайомими всім тим, хто зібрався в ліс або в гори, щоб оперативно реагувати на можливі інциденти. Також не можна забувати про правила безпеки та пам'ятати про підходящий одяг в осінню пору зі змінними холодами.

Нагадаємо також, що українських туристів перед походом у гори закликають реєструватися у рятувальників.

Раніше ми писали про те, що отруйні гриби маскуються під їстівні, та розповідали, що потрібно знати про "тихе полювання".