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Туристів, які йдуть в гори, закликають реєструватися у рятувальників

Карпати, Четвер 24 вересня 2020 10:48
Туристів, які йдуть в гори, закликають реєструватися у рятувальників
Фото: турист в горах (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Рятувальники закликали туристів, які збираються в Карпати, зареєструватися на порталах Державної служби по надзвичайним ситуаціям. Це дозволить оперативно знайти та надати необхідну допомогу туристам, у разі надзвичайної ситуації.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Пройти реєстрацію можна за посиланнями:

Відзначимо, сьогодні в Україні в західних областях, в тому числі і в районі Карпат, очікуються дощі і грози.

Нагадаємо, в кінці серпня в Карпатах під час сходження з гори Говерла заблукали 15 туристів. Їх вдалося розшукати.

Також повідомлялося, що на початку серпня в Карпатах Івано-Франківської області шістьом туристам була необхідна допомога. Їм різко стало погано під час сходження з гори Говерла. Рятувальникам вдалося надати необхідну медичну допомогу туристам.

Крім цього, наприкінці липня через негоду в Карпатах на горі Говерла застрягла група з 13 туристів, потрапивши під сильну зливу. Серед них було шестеро дітей у віці від півтора до 12 років.

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