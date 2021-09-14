"Викрадення" дитини під Києвом: сімейна драма обернулася гучним скандалом

Інцидент стався днями в селі Богданівка Броварського району.

Також правоохоронці зазначили, що дитина перебуває з батьком, загрози її життю та здоров'ю немає.

Пара раніше проживала в цивільному шлюбі, але близько року тому розлучилися. Згідно з рішенням виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, чоловіку було дозволено відвідувати дитину в певний час у присутності матері.

Після того як батько "викрав" свого сина у матері, 13 вересня поліція прийняла рішення про передачу матеріалів до органів опіки та піклування для прийняття рішення про притягнення батька до адміністративної відповідальності за ч. 5 ст. 184 КпАП.

За словами матері дитини Юлії, її колишній чоловік Євген влаштував цілу спецоперацію, щоб забрати сина, йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка додала, що у її 8-річної дочки (Євген її удочерив), на очах у якої й відбувалося таке "викрадення", досі панічна атака. Вона згадала, що чоловік неодноразово погрожував, що відбере у неї їхнього спільного сина Діму.

Відео: мама дитини показала кадри, як колишній чоловік відвіз сина

Також Юлія розповіла, що на аліменти не подавала, але колишній чоловік сам виплачував гроші на сина.

Водночас Євген, за фахом педіатр, пояснив свої дії необхідністю екстрено зайнятися здоров'ям хлопчика, оскільки потрібно обстеження і лікування щодо затримки розвитку.

"Приїхавши вчора на побачення до сина, я побачив, що він дуже хворий (застуда у маленьких дітей може протікати з ускладненнями). Що цікаво - Юлія цього не заперечує, але намагається використовувати проти мене. Так, батьки, і особливо батьки-лікарі, можуть впоратися з більшою частиною ГРВІ, але тут під питанням була госпіталізація. Відразу ж я записав дитину до лікаря, але не зміг умовити Юлю з'їздити разом. Далі діяв по ситуації, думаючи тільки про його здоров'я. Дитина завжди в цей час була зі мною поруч, і ми змогли вчора потрапити до компетентного фахівця", - розповів батько.

Чоловік додав, що обстеження у педіатра підтвердило серйозність його побоювань щодо здоров'я, а також "неефективність прийнятих мамою заходів - і щодо екстрених питань ГРВІ, і щодо затримки розвитку".

"Зараз я його лечу за вчорашніми рекомендаціями, і вже є позитивний ефект. У разі можливого погіршення стану - будемо госпіталізуватися, як нам вчора сказали. Діма нагодований, чистий, спокійний, відпочиває і грає", - запевняє Євген.

Тепер у справі суд повинен розставити всі крапки над "і", остаточно визначивши місце проживання дитини.

Чоловік з колишньою дружиною не можуть поділити сина (фото: tsn.ua)