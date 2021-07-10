ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прикордонники показали, як на гвинтокрилі Airbus Н125 підкорили Карпати: вражаюче відео

Новость на русском →
Карпати, Субота 10 липня 2021 11:29
Прикордонники показали, як на гвинтокрилі Airbus Н125 підкорили Карпати: вражаюче відео Фото: гвинтокрил українських прикордонників Airbus Н125 (dpsu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські прикордонники провели тренувальні польоти на гвинтокрилі Airbus Helicopter Н125 над Карпатами. Авіаційні ескадрильї здійснили повітряний моніторинг кордону з Румунією, а також облетіли найвищу вершину України - гору Говерлу.

Про це 10 липня передали в прес-службі Держприкордонслужби.

За словами начальника штабу Харківського окремої авіаційної ескадрильї Сергія Саміленка, Н125 вважається найкращим у світі для виконання польотів у гірській місцевості. Такі гвинтокрили зберігають високі експлуатаційні характеристики в різних екстремальних умовах, зокрема, в спеку і на високогір'ї.

"Він дуже потужний, дуже маневрений і дозволяє виконувати посадки в складних умовах", - зазначив він.

У Держприкордонслужбі показали відео та фото з тренувального польоту на Н125.

Відео: Українські прикордонники на французькому вертольоті Airbus Helicopter Н125 підкорили Карпати

У ДПСУ розповіли, що в цей час прикордонники використовують 2 гвинтокрили Н125 від французької компанії Airbus Helicopter, які прибули в Україну в січні 2020 року, і вже налітали більш як 700 годин.

Також до кінця цього року з Франції мають надійти ще до десяти Airbus Н125, які поповнять авіапарк українських прикордонників.

Планується, що ці машини прибудуть вже з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та узбережжя прикордонних водойм.

Прикордонники показали, як на гвинтокрилі Airbus Н125 підкорили Карпати: вражаюче відеоПрикордонники показали, як на гвинтокрилі Airbus Н125 підкорили Карпати: вражаюче відеоПрикордонники показали, як на гвинтокрилі Airbus Н125 підкорили Карпати: вражаюче відеоПрикордонники показали, як на гвинтокрилі Airbus Н125 підкорили Карпати: вражаюче відео

Прикордонники провели тренувальний політ на гвинтокрилі Airbus Н125 над Карпатами (фото: dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, що вертоліт Н145 призначений для управління поліції на воді та повітряної підтримки Національної поліції України та ДСНС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Государственная пограничная служба пограничники вертолет испытания
LITE
"Холостяк" Михайлюк таємно одружився на матері своєї дочки: перші фото і відео
"Холостяк" Михайлюк таємно одружився на матері своєї дочки: перші фото і відео