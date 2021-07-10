Прикордонники показали, як на гвинтокрилі Airbus Н125 підкорили Карпати: вражаюче відео

Українські прикордонники провели тренувальні польоти на гвинтокрилі Airbus Helicopter Н125 над Карпатами. Авіаційні ескадрильї здійснили повітряний моніторинг кордону з Румунією, а також облетіли найвищу вершину України - гору Говерлу.

Про це 10 липня передали в прес-службі Держприкордонслужби.

За словами начальника штабу Харківського окремої авіаційної ескадрильї Сергія Саміленка, Н125 вважається найкращим у світі для виконання польотів у гірській місцевості. Такі гвинтокрили зберігають високі експлуатаційні характеристики в різних екстремальних умовах, зокрема, в спеку і на високогір'ї.

"Він дуже потужний, дуже маневрений і дозволяє виконувати посадки в складних умовах", - зазначив він.

У Держприкордонслужбі показали відео та фото з тренувального польоту на Н125.

Відео: Українські прикордонники на французькому вертольоті Airbus Helicopter Н125 підкорили Карпати

У ДПСУ розповіли, що в цей час прикордонники використовують 2 гвинтокрили Н125 від французької компанії Airbus Helicopter, які прибули в Україну в січні 2020 року, і вже налітали більш як 700 годин.

Також до кінця цього року з Франції мають надійти ще до десяти Airbus Н125, які поповнять авіапарк українських прикордонників.

Планується, що ці машини прибудуть вже з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та узбережжя прикордонних водойм.

Прикордонники провели тренувальний політ на гвинтокрилі Airbus Н125 над Карпатами (фото: dpsu.gov.ua)