Погодні гойдалки тривають: синоптики дали сумний прогноз на кінець січня

Погода в Україні не перестає дивувати своєю нестабільністю. У середу, 22 січня у багатьох областях країни похолодало і пішов сніг. Однак синоптики прогнозують до кінця тижня істотне потепління і ясну суху погоду. А от з понеділка негода знову повернеться в Україну.

За даними Українського гідрометцентру, з понеділка, 27 січня, в багатьох областях країни похолодає і повернуться опади. У західних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями можливий дощ зі снігом. Нічна температура опуститься до -1 градуса, вдень очікується +3 +5 градусів.

На півночі та в центрі пройде мокрий сніг, вночі -2 градуси, вдень від +2 до +4 градусів. У південних областях пройде дощ. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень до +5 градусів. На півночі почне йти дрібний сніг, а температура повітря опуститься до -2 градусів вночі. Вдень +2 +3 градуси.

Погода в Україні 27 січня

Тим часом, у четвер, 23 січня, в Україні очікується похмура погода, опади у вигляді мокрого снігу. Вітер північно-східний, до 12 м/с.

На сході країни сніг та мокрий сніг. Температура повітря від 0 до +2 градусів. У південних областях синоптики прогнозують сніг з дощем і мокрий сніг. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень +1 +3 градуси, в Одесі до +5 градусів. У Криму буде йти сніг, температура повітря +1 +3 градуси.

На півночі країни пройде сніг з дощем, місцями нічна температура опуститься до -2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть до +2 градусів.

У західних областях без опадів, але похмуро. Вночі очікується від -1 до +2 градусів, вдень у більшості областей від 0 до +3 градусів.

В центральній частині країни пройде сніг з дощем. Температура повітря буде коливатися в межах від 0 до +2 градусів. Штормовий вітер, до 12 м/с.

У Києві 23 січня пройде мокрий сніг. Температура вночі опуститься до -1 градуса, вдень буде холодно, до +1 градуса.

Погода в Україні 23 січня