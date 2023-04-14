Погода на Пасху 2023: синоптики сделали предупреждение о непогоде

В Украину идет антициклон

В праздничные дни, 15-16 апреля, погоду в Украине будет определять антициклон с севера. Ожидается снижение температуры как в дневное время, так и ночью. Еще антициклон принесет с собой осадки, местами - очень сильные.

Погода на востоке Украины

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в восточных областях ночью ожидается от +1 до +6 градусов, днем воздух прогреется до +11 +13 градусов. Ожидается небольшая облачность и небольшое усиление ветра, до 7-12 м/с. Осадки на Пасху не прогнозируются.

Погода на юге Украины

Южная часть страны в Пасхальное воскресенье окажется в зоне воздействия антициклона. Ночная температура будет колебаться в пределах +6 +8 градусов. Днем воздух прогреется до +14 +17 градусов. Возможен ветер, до 7-12 м/с.

Сильный дождь с грозой пройдет в Одессе, в Николаевской и Запорожской областях ожидается небольшой дождь. В Крыму будет сухо, но пасмурно, днем воздух прогреется до +18 градусов.

Погода на севере Украины

В северной части страны небольшой дождь пройдет ночью, днем будет пасмурно, но без существенных осадков. Ночная температура составит +4 +6 градусов, днем прогреется до +11 +13 градусов. Ожидается усиление ветра до 7-12 м/с.

Погода на западе Украины

Западные области на Пасху накроет сильными дождями и грозами. Ночью ожидается от +3 до +7 градусов, днем потеплеет до +13 +15 градусов, на Закарпатье до +17 градусов.

На Волыни днем пройдут кратковременные дожди, во Львове, Тернополе, Черновцах, Ивано-Франковске и Ужгороде - возможны ливни с грозами. Также прогнозируется ветер до 7-12 м/с.

Погода в центральной части Украины

В центре страны синоптики прогнозируют небольшие дожди - ночью, а также днем. Ожидается усиление ветра до 7-12 м/с.

Ночная температура будет колебаться от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется до +12 +14 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 16 апреля

Погода на Пасху в Киеве

В столице сильный дождь начнется ночью, но к утру он прекратится. Днем ожидается пасмурна и облачная погода, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночная температура в Киеве составит +6 +8 градусов, днем прогреется до +12 +14 градусов. К вечеру ветер утихнет.

Карты погоды в Киеве на воскресенье, 16 апреля