Погода в Україні скоро зміниться: де і коли чекати мокрий сніг і холод

У цей останній вихідний температура повітря ще порадує в денний час в середньому по Україні майже +10 градусами (при мінімальних показниках в +4 градуси), а в південних регіонах і на Закарпатті очікується навіть +10... +14 градусів.

Вночі ж 14 Листопада прогнозується близько -2... +3 градусів.

Також очікуються тумани в нічний і ранковий час, особливо густі в східних областях і на Прикарпатті.

Карта погоди в Україні 14 листопада (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики прогнозують зниження температури з понеділка, 15 листопада, скрізь, крім південних регіонів і Закарпаття, але буде теж сухо і хмарно з проясненнями.

Карта погоди в Україні 15 листопада (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 16 листопада, холод посилиться. Зокрема, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській та Кіровоградській областях дійде до нуля, а в Харківській, Луганській та Донецькій областях буде до -1 градуса навіть вдень. Обійдеться без дощів.

Карта погоди в Україні 16 листопада (фото: meteo.gov.ua)

В середу, 17 листопада, особливих змін термометри не покажуть, але нічні морози місцями посиляться до -7... -8 градусів. Також дощі не прогнозуються.

Карта погоди в Україні 17 листопада (фото: meteo.gov.ua)

У четвер, 18 листопада, вже злегка потеплішає, але прийдуть опади у вигляді дощу і мокрого снігу, які очікуються в західних областях.

Карта погоди в Україні 18 листопада (фото: meteo.gov.ua)