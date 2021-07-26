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Погода в Україні: синоптики розповіли, де спеку розбавлять дощі

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Понеділок 26 липня 2021 06:41
Погода в Україні: синоптики розповіли, де спеку розбавлять дощі Фото: в Україні місцями пройдуть дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Погода в Україні 26 липня буде спекотною. Стовпчики термометрів піднімуться до +32 градусів. При цьому в деяких західних областях очікуються дощі.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У західній частині України місцями опади, а саме в Закарпатській (+28+30), Львівській (+27+29), Волинській (+27+29) і Рівненській областях (+27+29). В Івано-Франківській області +28+30, в Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій +27+29.

На півночі країни без опадів. Температура повітря в Чернігівській і Сумській областях становитиме +27+29.

У центральних регіонах також без опадів. У Черкаській області +28+30, в Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях +29+31.

На сході без дощів. У Луганській і Харківській областях +30+32, в Донецькій області +29+31.

У південних областях дощів також не очікується. У Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях +30+32. В Одеській області +29+31.

У Криму без опадів і +30+32.

У Києві сонячно, температура повітря становитиме +27+29 градусів. При цьому буде дути південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні: синоптики розповіли, де спеку розбавлять дощі

Погода в Україні 26 липня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, в Африці відбуваються погодні аномалії. Там випав сніг, і експерти фіксують рекорди мінімальної температури.

Ми також писали про те, що в Україні йдуть затяжні дощі, а початок серпня готує "сюрприз".

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