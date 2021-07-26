Погода в Украине: синоптики рассказали, где жару разбавят дожди

Погода в Украине 26 июля будет жаркой. Столбики термометров поднимутся до +32 градусов. При этом в некоторых западных областях ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра .

В западной части Украины местами осадки, а именно в Закарпатской (+28+30), Львовской (+27+29), Волынской (+27+29) и Ровенской областях (+27+29). В Ивано-Франковской области +28+30, в Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой +27+29.

На севере страны без осадков. Температура воздуха в Черниговской и Сумской областях составит +27+29.

В центральных регионах также без осадков. В Черкасской области +28+30, в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях +29+31.

На востоке без дождей. В Луганской и Харьковской областях +30+32, в Донецкой области +29+31.

В южных областях дождей также не ожидается. В Запорожской, Херсонской и Николаевской областях +30+32. В Одесской области +29+31.

В Крыму без осадков и +30+32.

В Киеве солнечно, температура воздуха составит +27+29 градусов. При этом будет дуть южно-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 26 июля (погодная карта: meteo.gov.ua)