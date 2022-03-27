Погода в Україні знову різко зміниться: коли повернеться весняне тепло

"У понеділок, 28 березня, в Україні опадів не прогнозується, буде багато сонця. Вітер сильний ще завтра втримається. Але нарешті повітря почне прогріватися", - розповіла Діденко.

Вона зазначила, що найближча ніч буде з невеликим морозом. Але вже вдень у понеділок стовпчики термометрів зможуть піднятися до + 9 +13 градусів, а в західних областях до +12 + 18 градусів.

Найхолодніше завтра буде в східній частині України, всього + 3 + 8 градусів. Але і там вже у вівторок потеплішає, до + 11 + 14 градусів. У Приазов'ї очікується близько + 9 + 11 градусів.

"У Києві завтра вітер ще буде завивати, залишиться сильним, але вдень у столиці буде сонячно і значно тепліше, +12 +14 градусів. Найближча ніч очікується холодною, 0 -2 градуси", - повідомила синоптик.

За прогнозом Діденка, останні дні березня порадують українців теплою погодою, але вже наприкінці тижня очікуються знову суттєві перепади погоди.

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