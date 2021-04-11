Погода на Великдень буде з "сюрпризами": синоптики оновили прогноз

За словами народного синоптика Леоніда Горбаня, в цьому році традиційної травневої спеки чекати не варто. Він каже, що Великдень збігається з хвилею похолодання, пише Апостроф.

"Після Великодня йде 5-та хвиля, 17-та хвиля, 33-тя хвиля - це хвилі похолодання. Значить, травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, вже не буде", - зазначив Горбань.

Також синоптик додав, що в 2021-му році буде дуже неврожайний рік, яких не було останні сім років.

Вазіра Мартазінова, заввідділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН каже, що в квітні, як і в травні, буде нестійка погода.

"Весна в цьому році затяжна, погодні умови зараз дуже нестійкі. Може бути не одна хвиля холоду і не одна хвиля тепла і в квітні, і в травні. Тепер це нормально для нас - кожні 4-5 днів зміна погоди", - зазначає метеоролог.

Вона додала, що довгоочікуване потепління прийде вже з другої половини квітня. І по цим дням можна буде судити, якою буде погода в травні.

"Потрібно дочекатися 15 квітня. Там вже і кліматична температура буде вище, і окремі дні будуть дуже теплими. До речі, за ним можна буде визначити, яким буде травень. Травневі дні не будуть кращі, ніж ті теплі дні у квітні", - заявила Мартазінова.

Пасха, найімовірніше, буде прохолодною

"Мабуть, у день Світлого Воскресіння температура може навіть трохи знизитися, Великдень буде прохолодним, хоч і без опадів, але не дуже радісним, не відкрите небо", - говорить вона.

При цьому відразу після свята буде теплий тиждень, але в цілому місяць буде відносно прохолодним порівняно з попередніми роками.

Зазначимо, що згідно з народними прикметами, по погоді на Благовіщення (7 квітня) судять про погоду на Великдень. А цей день був дуже холодним і з опадами.