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Погода в Україні почне поліпшуватися: кому варто очікувати потепління

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Неділя 03 квітня 2022 19:52
Погода в Україні почне поліпшуватися: кому варто очікувати потепління Фото: Погода в Україні (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в понеділок стане більш приємною. Опади почнуть відступати, а температура повітря поступово почне підніматися.

Яка погода чекає українців 4 квітня, розповіла синоптик Наталка Діденко.

За прогнозом Діденка, ніч на 4 квітня ще буде з невеликими мінусами, але в понеділок атмосфера почне потроху виправлятися.

"У більшості областей України завтра очікується + 3 +7 градусів, у південній частині +6 + 11 градусів", - повідомила синоптик.

У понеділок ще можуть бути опади в декількох областях країни, проте до вечора вони почнуть йти.

"Мокрий сніг або дощ – залежно від температури повітря – пройде в понеділок у східних областях, місцями в західній частині, в Житомирській області, вранці – ще й у Запоріжжі. На решті території України - щоб якісь серйозні опади, навряд чи", - зазначила Діденко.

У Києві понеділок буде вже тепліше, до + 6 градусів, проте найближчої ночі ще поморозить, до-1-3 градусів. Ні снігу, ні дощу завтра в столиці не очікується.

Як повідомляє Наталка Діденко, погода наступного тижня зміцніє, а на Благовіщення, 7 квітня, в Україні очікується +12 +19 градусів.

"Надалі ще будуть, звичайно, коливання температури повітря, але, щоб зовсім нулі або сніг - це вже навряд чи. Нехай і помірно тепла, але все ж – весна", - резюмувала синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики назвали дату відчутного потепління в Україні.

А також розповідали про те, яка погода чекає Україну у квітні.

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