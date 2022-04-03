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Погода в Украине начнет улучшаться: кому стоит ожидать потепления

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Воскресенье 03 апреля 2022 19:52
Погода в Украине начнет улучшаться: кому стоит ожидать потепления Фото: Погода в Украине (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в понедельник станет более приятной. Осадки начнут уходить, а температура воздуха постепенно начнет подниматься.

Какая погода ждет украинцев 4 апреля, рассказала синоптик Наталка Диденко.

По прогнозу Диденко, ночь на 4 апреля еще будет с небольшими минусами, но в понедельник атмосфера начнет понемногу исправляться.

"В большинстве областей Украины завтра ожидается +3 +7 градусов, в южной части +6 +11 градусов", - сообщила синоптик.

В понедельник еще могут быть осадки в нескольких областях страны, однако к вечеру они начнут уходить.

"Мокрый снег или дождь – в зависимости от температуры воздуха – пройдет в понедельник в восточных областях, местами в западной части, в Житомирской области, утром – еще и в Запорожье. На остальной территории Украины – чтобы какие-то серьезные осадки, вряд ли", - отметила Диденко.

В Киеве понедельник будет уже теплее, до +6 градусов, однако в ближайшую ночь еще поморозит, до -1-3 градусов. Ни снега, ни дождя завтра в столице не ожидается.

Как сообщает Наталка Диденко, погода на следующей неделе окрепнет, а на Благовещенье, 7 апреля, в Украине ожидается +12 +19 градусов.

"В дальнейшем еще будут, конечно, колебания температуры воздуха, но, чтобы совсем нули или снег - это уже вряд ли. Пусть и умеренно теплая, но все же – весна", - резюмировала синоптик.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики назвали дату ощутимого потепления в Украине.

А также рассказывали о том, какая погода ждет Украину в апреле.

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