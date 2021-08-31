Погода в Україні на 1 вересня: які області заллє дощами

На сході короткочасні дощі варто очікувати тільки в Полтаві, в інших областях буде сухо. Вночі в регіоні від +12 до +14 градусів, вдень від +23 до +25 градусів, в Луганській і Донецькій областях до +26 +28 градусів.

У південній частині країни невелика хмарність, але опади не прогнозуються. Нічна температура становитиме від +13 до +17 градусів, вдень очікується від +24 до + 27 градусів. У Криму сухо, без опадів. Вночі + 15 +17 градусів, вдень від +25 до + 27 градусів.

Північ країни буде заливати дощами в денні години, а температура почне опускатися. Вночі в регіоні від +11 до +13 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +22 до + 24 градусів.

Найскладніша погодна ситуація очікується в західних областях країни. Там синоптики прогнозують грози, зливи, місцями можливий шквальний вітер. Нічна температура коливатиметься від +11 до +13 градусів, вдень очікується від +17 до + 19 градусів.

У центральних областях без істотних опадів, невелика хмарність. Вночі + 11 +14 градусів, вдень прогріється до +22 + 25 градусів.

У Києві 1 вересня вдень йтиме дощ, є ймовірність зливи. Вночі в столиці від +12 до +14 градусів, вдень від +21 до + 23 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 1 вересня

За прогнозом синоптиків, дощі з грозами перемістяться 2 вересня в центральні, південні та східні області. Температура повітря почне падати у всіх регіонах до + 15 +20 градусів в денні години, до +10 + 14 градусів вночі.