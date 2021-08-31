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Синоптик дала прогноз на 1 вересня та повідомила, де буде найхолодніше

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Вівторок 31 серпня 2021 14:13
Синоптик дала прогноз на 1 вересня та повідомила, де буде найхолодніше Синоптик розповіла про погоду на 1 вересня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 1 вересня буде різною. У Карпатах буде найхолодніше, а на півдні літо ще затримається.

Такий прогноз озвучила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

За словами експерта, "осінній пікнік почнеться на різнобарвній градусній галявині".

Де буде найхолодніше

У західних частинах країни буде прохолодніше всього, а в Карпатах температура повітря опуститься до +4 градусів.

"Найхолодніше буде в Карпатах, вночі від + 4 до + 9 градусів, туристи, беріть щось фундаментальне зі спорядження. У західних областях завтра очікується протягом дня від +15 до +21 градусів", - розповіла синоптик.

Де буде тепло

Найтепліше буде на Півдні країни, там температура ще порадує українців.

"На півночі від +18 до + 24 градусів. У Центрі від вінницьких +17+18 до дніпровських 27 градусів! На сході від + 23 до +28 градусів. На півдні буде тепліше, від +25 до +29 градусів", - повідомила експерт.

У Києві 1 вересня буде теплим, від +23 градусів, але є ймовірність дощу. Також Діденко попередила і про опади.

"Осінні дощі дебютують у західних областях, у Вінницькій, у другій половині дня дійдуть до Житомирської, Київської, Чернігівської. Все, що поза цим переліком - переважно суха погода", - резюмувала вона.

Також синоптик попередила українців, що з 2 вересня в країну прийде похолодання.

Нагадавши, синоптики попередили про складну погоду наприкінці літа.

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