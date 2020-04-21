Погода різко погіршиться: синоптики зробили важливе попередження

Погода в Україні найближчими днями буде прохолодною і нестабільною. У середу і четвер буде сухо, але очікується сильний штормовий вітер. З п'ятниці в Україні почне теплішати, але почнеться затяжний сезон дощів.

У середу, 22 квітня, в Україні очікується сильний штормовий вітер. У більшості областей буде сухо і сонячно. На сході нічна температура повітря становитиме +2 +4 градуси, вдень прогріється до +10 +13 градусів.

У південних областях без опадів, мінлива хмарність. Вночі +3 +6 градусів, вдень прогріється до +12 +15 градусів. У Криму сухо, вночі +3 +5 градусів, вдень +12 +14 градусів.

На півночі мінлива хмарність, без опадів. Вночі +3 +5 градусів, вдень +12 +14 градусів.

У західних областях сухо і сонячно. Вночі в регіоні +3 +5 градусів, удень повітря прогріється до +12 +14 градусів, на Закарпатті до +15 +17 градусів.

В центральній частині країни без опадів, вдень невелика хмарність. Вночі від +3 до +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +12 +14 градусів.

У Києві 22 квітня без опадів, вітер північно-східний, поривчастий до штормових значень. Вночі +3 +5 градусів, вдень від +11 до +13 градусів.

Карта погоди в Україні на 22 квітня

Така погода протримається в Україні й в четвер, 23 квітня. А ось з п'ятниці прийде циклон, які принесе з собою підвищення температури повітря та сильні дощі. Температура повітря вночі буде підійматися до +5 градусів, вдень у більшості областей синоптики прогнозують підвищення до +14 +18 градусів. Сухо буде тільки в південних областях.

У неділю, 26 квітня, Україну накриє зливами, які пройдуть у всіх областях країни, без винятків. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до +8 градусів. Вдень у більшості областей знову трохи похолодає. На заході від +12 до +16 градусів, на півдні від +14 до +18 градусів, у північних областях +16 +18 градусів, в центрі та на півночі від +12 до +15 градусів.

У Києві 26 квітня буде йти дощ. Вночі від +6 до +8 градусів, вдень очікується від +12 до +14 градусів.

Карта погоди в Україні на 26 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали сумний прогноз погоди в Україні на найближчий тиждень.