Погода знову різко зміниться: синоптики зробили важливе попередження

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, в п'ятницю температура повітря в більшості областей України буде комфортна, від +20 до +27 градусів. У західній частині набагато прохолодніше - від +17 до +22 градусів.

Дощі з грозами пройдуть завтра в західних областях, місцями на півночі, а також у Вінницькій, Черкаській та Одесою областях. При грозах можливі шквали. А на решті території країни буде сухо.

Погода в Києві

У Києві 17 червня буде помірно тепло, +23 +24 градуси. Дощі з грозами прогнозуються в столиці в другій половині дня в п'ятницю, ввечері можлива злива.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 17 червня

А що буде з погодою далі?

У суботу в Києві можливе невелике похолодання. Але вже в неділю-понеділок очікується спекотна погода.

За прогнозом Українського гідрометцентру в суботу грози очікуються на півночі, сході, півдні та частково в центрі країни. Температура повітря буде невисока, від +22 до +26 градусів. На заході буде холодно вночі, від + 8 до + 10 градусів.

А в неділю в Україну повернеться спека. У західній частині та в центрі синоптики прогнозують від + 28 до + 32 градусів. На півночі та в південній частині прогріється до +29 градусів, на сході очікується +25 +27 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 19 червня