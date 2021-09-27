Погода приготувала справжній сюрприз: де сьогодні буде найтепліше

Погода в понеділок, 27 вересня

Початок тижня порадує теплою і сухою погодою у всіх областях України. Найтепліше буде в південних областях і на заході країни.

На сході невелика хмарність, без опадів. Вночі + 6 +8 градусів, вдень прогріється до +13 +15 градусів, місцями до +16 + 17 градусів.

У південній частині сухо і сонячно, нічна температура повітря складе від +8 до +12 градусів, вдень +16 +18 градусів, місцями прогріється до +19 градусів. У Криму без опадів, вночі + 10 +12 градусів, вдень +16 + 18 градусів.

На півночі невелика хмарність, без опадів. Вночі + 5 +7 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть +13 +15 градусів.

У західних областях буде сухо і сонячно, можлива невелика хмарність. Вночі від + 6 до +9 градусів. Вдень повітря прогріється до +15 +18 градусів, на Закарпатті до +20 + 22 градусів.

У Києві 27 вересня без опадів, можлива невелика хмарність. Вночі в столиці + 7 +9 градусів, вдень очікується від +13 до +15 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, 27 вересня

Погода в Україні до початку жовтня

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, з 27 вересня по 3 жовтня в Україні погоду визначатиме антициклон, а це означає, що буде сухо і тепло.

"Єдиний невеликий виняток: у понеділок і вівторок на північному сході України, а це Сумська, Харківська, Полтавська області, частина Чернігівської та Луганської - можливий невеликий дощ. І все!"- повідомила синоптик.

Вона зазначила, що весь найближчий тиждень в Україні буде багато сонця, красивих осінніх хмар, ранкових туманів і сухої погоди.

"Температура повітря буде не дуже високою, протягом дня максимально прогнозується в межах +13 + 18 градусів. Найтепліше буде на південному заході України, на Закарпатті, до +18 +22 градусів. Ночі будуть холодні, +4 +9 градусів, на півдні та Закарпатті до +12 градусів", - зазначила Діденко.

У Києві за прогнозом синоптика, буде суха погода протягом усього тижня. Ночі будуть холодними, +3 +6 градусів, вдень температура буде в межах +13 +15 градусів.

Карта погоди