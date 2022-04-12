Погода на Великдень 2022: синоптики дали детальний прогноз

В Gismeteo прогнозують, що до Великодня нас чекають погодні гойдалки. В передсвяткові дні і в саме свято очікується деяке підвищення температури: від +9 до +16 градусів, залежно від регіону (на заході прохолодніше, на сході і півдні - тепліше).

В найближчій перспективі нас чекаю потепління, +12... +17 градусів. Це буде 13-16 квітня. Початок Страсного тижня буде прохолодним, але ближче до свята температура знову підвищиться.

Дивіться нижче прогноз на два тижні для Києва, Львова, Дніпра, Харкова, Одеси:

Скрін: Погода в Україні, прогноз на два тижні (gismeteo.ua)

При цьому, в прогнозі на квітень 2022 Український гідрометцентр прогнозує, що середня місячна температура повітря передбачається 9-13 тепла (в Карпатах 6-8 мм), що на 1-1,5 вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 22-40 мм (в гірських районах 45-77 мм), що у східній, південно-східній частині в межах норми, на решті території менше за норму.

Ресурс Meteoprog дає більш оптимістичний прогноз на Великдень. Зокрема, в Києві синоптики прогнозують +19 градусів 24 квітня.

Скрін: Прогноз для Києва на 14 днів (meteoprog.ua)