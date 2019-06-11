Погода зіпсує свята: синоптики попередили про моторошні перепади в червні

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні до кінця червня налякає жителів країни

Погода в Україні у другій половині червня піднесе жителям неприємні сюрпризи у вигляді різкого похолодання, шквального вітру та моторошних гроз. У деяких областях можливе похолодання навіть до +18 градусів. Про це повідомляє видання "Сьогодні".

Погода в Україні протягом другої половини червня і в липні буде не дуже спекотною. Таку думку висловила завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди УкргидрометеоНИИ НАН України Вазіра Мартазінова.

Вона попередила, що у другій половині червня в Україну прийде похолодання, а в цей час висока ймовірність граду, злив, шквалів. Кінець місяця буде досить комфортним, очікується підвищення температури до +22 +24 градусів.

Як повідомив народний синоптик Леонід Горбань, в червні очікується два дощових циклони і обидва випадуть на довгі вихідні – на Трійцю і на День Конституції. Синоптик попереджає, що в ці дні будуть найсильніші дощі та грози. Температура повітря знову почне підвищуватися 14 та 15 червня, а після 16 числа трохи знизиться.

Погода в Україні в червні (segodnya.ua)

У липні, за словами Горбаня, буде дуже жарко. Практично у всіх регіонах очікується до +30 градусів в тіні, а в південних областях навіть до +35 градусів. Дощів у липні буде небагато, так само, як і в серпні.

Останній місяць літа буде більш комфортним. В першій декаді ще можливі високі температури, а після – температура знизиться до +20 +22 градусів і з середини місяця фактично розпочнеться рання осінь.

"Літо наше стало коротше, починається з середини червня і закінчується в середині серпня. Після 15 серпня чекаємо ранню і довгу осінь", — додала Вазіра Мартазінова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик зробила попередження про небезпечні погодні умови.

А також розповідали про те, що синоптики повідомили, де в Україні підніметься температура вище +30 градусів.