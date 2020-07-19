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Погода буде мінятися дуже різко: синоптик дала прогноз до кінця літа

Неділя 19 липня 2020 14:05
Погода буде мінятися дуже різко: синоптик дала прогноз до кінця літа
Погода в Україні до кінця літа (колаж: РБК-Україна)

Синоптик попереджає, що до кінця літа погода буде різко змінюватися

Погода в Україні до кінця літа буде спекотною з перепадами температур. Різкі коливання рівня тепла, що спостерігаються з початку літа, розтягнуться на весь рік. Остання третина липня відзначиться високими температурами, жаркими днями, однак в останні дні температура може опуститися до +20 градусів. Детальний прогноз на кінець липня і серпень дала доктор фізико-математичних наук в області метеорології Національної Академії наук України, професор Вазіра Мартазінова.

Як розповідає експерт, кліматичні зміни стали стрімкими до такої міри, що весна часом нагадує літо, а літо – осінь і весну. Як зміниться погода в кінці липня і в серпні, вчена розповіла в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Зараз ми виходимо з цих похолодань. До кінця липня ще будуть теплі дні й до кінця місяця знову можливе різке зниження. Температура повітря може опуститися до 20-ти градусів. За нашими розрахунками в серпні можливі тривалі сухі періоди. Може бути, і не буде спеки до плюс 30 і вище, але високі температури очікуються. Багато опадів не передбачається", - заявила синоптик.

Також вона пояснила, чому настільки швидко змінюється температура і погода в цілому.

"Через найсильнішу меридіанальність та нестійкість синоптичних процесів не слід чекати від погоди спокійного місяця. Це просто нова циркуляція. Вона виникла десь з 2005-2006 років, а зараз знаходиться на етапі зрілості", - додала експерт.

Нагадаємо, що у Києві фіксують забруднення повітря.

Також ми писали, що раніше головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

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