Погода на Благовіщення 7 квітня: дощі можуть зіпсувати плани

7 квітня на території України жителів очікує сонячна погода, температура підніметься до 20 градусів тепла. Проте в деяких регіонах погода буде малоприємною, пройдуть дощі. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Дощі будуть у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській та Житомирській областях. На решті території опадів не очікується переважно сонячна погода.

Погода в Україні 7 квітня: (фото: pixabay.com)

Температура повітря буде коливатися від 15 до 19 градусів, вдень від 2 до 5 градусів у нічний час доби. На Закарпатті буде тепліше, стовпчик термометра покаже 20 градусів.

Погода в Україні 7 квітня: (фото: pixabay.com)

У Києві, як і в більшій частині регіонів, світитиме сонце, а температура підніметься до +15+17 градусів. До речі, вітер очікується південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Нагадаємо, що в Україну йде "річна" погода. Де та коли буде жарко, розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Ми писали, що 7 квітня українці святкують Благовіщення, одним з символів якого є білі голуби на блакитному небі, оскільки дані птиці уособлюють приємну новину.

А також повідомляли, що кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць.