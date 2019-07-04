Загинуло шість осіб: на Китай обрушився найсильніший ураган (фото, відео)

Ураган в Китаї забрав життя шістьох людей, ще 190 отримали поранення. Стихія обрушилася на провінцію Ляонін, яка знаходиться в північно-східній частині Китаю. Про це повідомляє China Daily.

Швидкість стихії сягала 23 метрів в секунду. При цьому ураган бушував близько 15 хвилин. Він супроводжувався сильною зливою і градом, сіяв хаос у домах, фабричних будинках і руйнував стовпи електропередач.

Ураган в Китаї (фото з соцмереж)

Місцеві влади перевіряють втрати. Міське уряд заявило, що близько 210 осіб були врятовані з пошкоджених будівель стихією.

Нагадаємо, що в Італії сталось потужне виверження вулкана, яке позбавило життя 35-річного туриста з сицилійського міста Мілаццо. Крім того, одна людина отримала травми.

Раніше повідомлялося про те, що в Кривому Розі сильний ураган став причиною потопу в супермаркеті. Зі стелі текла вода і відвідувачам довелося покинути магазин. При цьому вода залила комп'ютери і каси, які стояли у залі супермаркету.

Ми також писали про те, що Ураган в Дніпрі накоїв багато лиха. Стихія виривала дерева, валила огорожі та інші конструкції. Через негоду постраждали три людини. За словами представника мерії Михайла Лисенка, за 19 хвилин в Дніпрі повалився 126 дерев.