Загинула дружина українського футболіста: "хотіла стати успішною жінкою і хорошою мамою"

Молода дружина футболіста АЕКа, який виступає на правах оренди в "Зорі", перебувала в Mersedes. За попередньою інформацією, машина влетіла в KIA, після чого вдарила евакуатор, і той зіткнувся з фурою. Потім "Мерс" отримав ще кілька ударів, і його відкинуло у відбійник.

Вікторія Данченко (фото: instagram.com/meuwmiu)

Аварія була дуже сильна, і щоб дістати тіло Вікторії Данченко, рятувальникам довелося використовувати аварійно-рятувального обладнання для розрізання автомобіля.

Смертельна ДТП біля Одеси, в якій загинула дружина футболіста Олега Данченка (фото: facebook.com/DSNSODE)

Молода дружина футболіста АЕКа, який виступає на правах оренди в "Зорі", перебувала в Mersedes. За попередньою інформацією, машина влетіла в KIA, після чого вдарила Евакуатор, і той зіткнувся з фурою. Потім "Мерс" отримав ще кілька ударів, і його відкинуло у відбійник.

Дружина футболіста Олега Данченка загинула у ДТП (фото: facebook.com/DSNSODE)

Вікторія та Олег Данченки зв'язали себе узами шлюбу півтора року тому, в липні 2020-го.

Дівчина в мережі активно публікувала фото і відео про свої поїздки в авто по вулицях міста. Нижче - кадри, що датуються 10 і 12 січня.

Відео: Вікторія Данченко за кермом авто

У своєму Instagram одеситка називала себе "дівчиною-бунтаркою", при цьому зізнавалася, що бажала стати "успішною жінкою і хорошою мамою".

Вікторія Данченко, дружина футболіста Олега Данченка (фото: instagram.com/meuwmiu)

Вікторія Данченко також активно публікувала ніжні сімейні знімки зі знаменитим чоловіком-футболістом і розповідала про міцну любов і щастя.

Ось так розповідала дівчина про коханого, вітаючи Олега Данченка з Днем народження 1 серпня: "Всі слова і побажання вже були сказані особисто, але ти просто знай, що я завжди поруч, завжди підтримаю тебе, завжди буду на твоєму боці! Ти моя гордість! Моє життя! Я тебе дуже сильно люблю, найкращий чоловік на світі".

Вікторія та Олег Данченки (фото: instagram.com/meuwmiu)

Також дівчина показувала яскраві знімки про численні подорожі, жартувала про свою милу зовнішність і зазначала, що Бембі в порівнянні з нею - просто олень, і не соромилася демонструвати красу стрункого тіла, публікуючи фото в купальнику й у відвертих нарядах.

Вікторія Данченко (фото: instagram.com/meuwmiu)

Вікторія Фролова мала диплом психолога, навчалася у Київському університеті (КНЕТУ). Зі своїм майбутнім чоловіком Данченком познайомилася в Instagram, а зустрічатися пара розпочала в 2017 році.

Одеситці було тільки 27 років. Раніше, 1 липня 2021-го, у свій День народження Вікторія в мережі зазначила, що стає "з кожним роком все молодше і все красивіше)) Далі - більше".

Вікторія Данченко (фото: instagram.com/meuwmiu)

Нагадаємо, 27-річний Олег Данченко, родом із Запоріжжя, зараз - футболіст клубу АЕК (Афіни), який на правах оренди виступає за луганську "Зорю". Український футболіст з 2017-го по 2021-й грав у деяких російських клубах.

Перед цим Данченко виступав у хмельницькому "Динамо" (2011-2012 роки), одеському "Чорноморці" (2012-2015 роки та 2016-2017 роки, донецькому "Шахтарі" (2016-2019 роки), на полі грає у захисті.