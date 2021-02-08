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Загинула, рятуючи пацієнтів від пожежі: у Кропивницькому попрощалися з лікарем Ольгою Гливою

Автор: Світлана Мащенко

26-річна лікарка Ольга Глива загинула при страшній пожежі в лікарні Запоріжжя. З дівчиною, що рятувала пацієнтів до останніх хвилин, попрощалися в її рідному Кропивницькому.

Про це повідомляють в Кропивницького міській раді.

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Рідні, близькі, друзі Ольги, колеги-медики, а також місцеві депутати 7 лютого провели героїчну дівчину в останню путь.

Ольга працювала в інфекційній лікарні Запоріжжя, де лікували COVID-пацієнтів. Вона тільки в минулому році закінчила інтернатуру, а в ніч трагедії чергувала в реанімації.

"Кропивничани провели в останню путь землячку, лікаря Ольгу Гливу. Прощалися з дівчиною біля будинку, де пройшло її дитинство та юність. Провести Ольгу в останню путь прийшли рідні, близькі, сусіди, медична громадськість міста, депутати міської ради. Поховали Ольгу Гливу на Арнаутовському кладовищі", - повідомили в міськраді Кропивницького.

У Кропивницькому попрощалися з Ольгою Гливою (фото: facebook.com/krrada.official)

Ольга була дуже комунікабельною, творчою, писала вірші. У дівчини було багато друзів, її любили в колективі.

Друзі, рідні, близькі, однокурсники, колеги проводжали дівчину в останню путь.

Лікарку, яка загинула під час пожежі у Запоріжжі, поховали у Кропивницькому (фото: facebook.com/krrada.official)

Нагадаємо, що страшна пожежа спалахнула в інфекційній лікарні Запоріжжя 3 лютого.

Відзначимо, що причиною пожежі міг стати вибух апарату штучної вентиляції легенів. В результаті пожежі загинули чотири людини - лікар і три пацієнта, які були на ШВЛ.

Раніше ми писали також, що відомо про молоду лікарку, яка загинула, рятуючи пацієнтів.

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