Загинула, рятуючи пацієнтів від пожежі: у Кропивницькому попрощалися з лікарем Ольгою Гливою

Рідні, близькі, друзі Ольги, колеги-медики, а також місцеві депутати 7 лютого провели героїчну дівчину в останню путь.

Ольга працювала в інфекційній лікарні Запоріжжя, де лікували COVID-пацієнтів. Вона тільки в минулому році закінчила інтернатуру, а в ніч трагедії чергувала в реанімації.

"Кропивничани провели в останню путь землячку, лікаря Ольгу Гливу. Прощалися з дівчиною біля будинку, де пройшло її дитинство та юність. Провести Ольгу в останню путь прийшли рідні, близькі, сусіди, медична громадськість міста, депутати міської ради. Поховали Ольгу Гливу на Арнаутовському кладовищі", - повідомили в міськраді Кропивницького.

У Кропивницькому попрощалися з Ольгою Гливою (фото: facebook.com/krrada.official)

Ольга була дуже комунікабельною, творчою, писала вірші. У дівчини було багато друзів, її любили в колективі.

Друзі, рідні, близькі, однокурсники, колеги проводжали дівчину в останню путь.

Лікарку, яка загинула під час пожежі у Запоріжжі, поховали у Кропивницькому (фото: facebook.com/krrada.official)