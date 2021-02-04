Янгол в білому халаті та мрійниця: що відомо про загиблу при пожежі в Запоріжжі молоду лікарку

У Запоріжжі при пожежі в лікарні загинула 26-річна лікарка (колаж РБК-Україна)

Пожежа в COVID-лікарні в Запоріжжі 4 лютого забрала життя чотирьох людей - трьох пацієнток та лікаря-анестезіолога. Молода доктор Ольга Гліва, яка тільки у 2020 році закінчила інтернатуру, в ніч трагедії чергувала в реанімації та загинула, коли евакуювала хворих.

26-річна лікарка планувала присвятити все життя порятунку пацієнтів, йдеться в повідомленні на сайті Запорізького державного медичного університету, яке Гліва закінчила з відзнакою.

"Ольга Сергіївна сповна виконала свою місію на цій Землі - до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів", - пишуть у виші про свою талановиту випускницю.

Ольга Гліва закінчила медуніверситет торік (фото: facebook.com/olha.hliva)

На страшну НП, яка за попередніми даними могла статися через вибух апарату штучної вентиляції легенів, також відреагувала авторитетний лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

"Це страшно... Коли від чийогось головотяпства гинуть талановиті, розумні, віддані своїй професії люди... наш золотий фонд, якого все менше і менше з кожним роком... Страшно, коли гинуть від чийогось головотяпства хворі, страждає персонал", - написала вона у своєму Facebook.

Завідувачка кафедри інфекційних хвороб НМУ імені А. А. Богомольця розповіла, що Ольга Гліва була гарною, чесною, чистою людиною, яку любили та поважали всі - і хворі, і персонал.

"Вся життя, присвячене порятунку людей, було попереду... І загинула, намагаючись врятувати чиєсь життя, повернути дихання, інтубируючи хворого", - розповіла Голубовська.

Ольга Гліва - випускниця медичного вишу з червоним дипломом (фото: facebook.com/ogolubovska)

Також вона побажала якнайшвидшого одужання постраждалим в результаті трагічної пожежі в Запорізькій обласній інфекційній лікарні.

"Змученому за цей рік персоналу бажаю не втрачати оптимізму, не падати духом, бути сильними і мудрими... дай Бог вам всім пережити цю трагедію і зробити все для того, щоб вона не повторилася, а винні були покарані", - пише лікар-інфекціоніст.

Ольга Гліва (фото: facebook.com/olha.hliva)

Як розповідають колеги і знайомі Ольги Гліви в мережі, молода лікарка могла цілодобово працювати в лікарні, була сильною і життєрадісною - дівчину називають справжнім янголом-охоронцем в білому халаті.

Медику, яка рятувала пацієнтів з коронавірусом, довелося на своєму досвіді дізнатися про хворобу. При цьому дівчина після одужання від COVID-19, яке було ускладнене пневмонією, відразу повернулася до роботи в лікарні, щоб допомагати пацієнтам.

Ольга Гліва (фото: facebook.com/olha.hliva)

Крім медицини, Ольга також захоплювалася читанням.

"Наша читачка, постійна гостя заходів, мрійниця і книголюбка", - пишуть про неї на Facebook-сторінці Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва.

Лікарка Ольга Гліва захоплювалася літературою (фото: facebook.com/zp.obu)

Раніше повідомлялося, що після пожежі в COVID-лікарні Запоріжжя сім'ям загиблих виділять 50 тисяч гривень.