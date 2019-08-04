Я загинув: мережаурозбурхала сповідь захисника Донецького аеропорту

Фото: Донецький аеропорт у березні 2015 року (facebook.com/Игорь Іванов)

Український боєць віддав своє життя, захищаючи Україну

У мережі розповіли історію українського воїна-десантника, який загинув у березні 2015 року під час оборони Донецького аеропорту на Донбасі. Його ім'я - Максим Ридзанич. Його сповідь від першої особи опублікував на сторінці в Facebook Кирило Недря.

"Я - Макс Ридзанич. І я - десантник! Саме наш десантник! Той, який любить наше небо і нашу землю, так красиво простягнуту знизу... Так... Я її дуже любив і люблю. І я... загинув. Загинув у холодному березні 15-го під ДАПом... Вже не нашим... Але настільки нашим, що важко собі уявити ще більш наш клаптик землі... Я - загинув... Але перед цим я зробив все, що б хоча б на кілька днів продовжити існування нашого ДАПа на карті... І вдалося! Вдалося... Але, як це забули... або, може, й не згадували. А знаєте як воно бачити цифру 2-4-2, коли знаєш, що ще твої два, до 2-4-4, хто просто проігнорував... А знаєте скільки коштували ці два дні? Ех... ви нічого не знаєте...", - цитує слова воїна Кирило Недря.

У сповіді бійця АТО відчувається біль і смуток за те, що люди забувають подвиги, зроблені військовими на Донбасі. Також він бажає українцям мирного неба і не забувати тих, хто бореться за те, що б ви могли бачити це небо.

"А інші, ті хто в таких же блакитних беретах воювали проти нас, робили все для того, щоб цих двох днів не було... А ви, як самі від них і відмовилися...

А це ж, ви ще навіть не говорили... Не говорили з тими, кому "треба поговорити"...Неба Вам.., земляки. Неба. Чистого і свого. І щоб у тому небі, ви регулярно бачили очі тих, хто заради одного дня, години чи хвилини, існування вас на вашій же землі, віддав себе у вічність...Пам'ять і Честь, ВДВ...", - закінчується історія десантника.

Скріншот поста (facebook.com/kirill.nedrya)

Ця сповідь збентежила українців і вони описали свої емоції в коментарях під постом.

Як завжди, влучно і сильно!!! Хоча, водночас, боляче це все і... сумно...

Чесність, гідність, справедливість і самовідданість наразі - велика рідкість!!! Альо я і наші з Максимом діти можемо пишатися тим, що знаємо таких Людей - хоча деякі з них вже давно несуть варту в Небесному війську... Від усього серця дякую Вам!!!

Тільки б не знищили армію. При новій владі армія відійшла на задній план, а про героїв по тб ні слова.

Героям Слава!

Слава тим, хто у всі часи йшов за Батьківщину в бій. Честь маю.

Скріншот коментарів (facebook.com/kirill.nedrya)

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