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Плохо спите? Добавьте этот минерал в рацион и решите проблему

Фото: Что нужно принимать для хорошего сна (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Диетолог Лаура Кларк подчеркнула важность важного минерала, который можно легко включить в свой рацион, который может помочь спать.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог диетолога.

Что важно знать

Эксперт рассмотрела преимущества магния и узнала, обязательно ли больше значит лучше.

Согласно блогу Лауры, наше тело содержит примерно 30 г магния, содержащегося в основном в костях, затем в мышцах и мягких тканях. Только 1% присутствует в наших жидкостях в виде электролита, помогающего регулировать баланс жидкости.

Лаура отметила, что данные опроса показывают, что большинство женщин в возрасте 40-50 лет потребляют достаточное количество магния.

Однако молодые люди часто его не подбирают, примерно 20% человек в возрасте 20 лет не получают достаточно. Магний играет несколько важных ролей в нашем организме, включая высвобождение энергии из пищи, предотвращение сокращения мышц и свертывания крови, передачу нервов, поддержание здоровья костей и зубов, усиление иммунной функции, поддержание сердечной мышцы и содействие психологической функции.

Как получить магний из своего рациона

Лаура подчеркнула потребность организма в примерно 300 мг магния каждый день, указав, что темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста и брокколи, содержат его . Она также предлагает орехи, семена и цельнозерновые продукты как другие полезные источники.

Она подробно рассказала о важности минерала, заявив, что его связь с релаксацией и когнитивной функцией является двумя причинами, почему он может быть полезен женщинам в менопаузе. Исследования также показывают связь с плохим настроением и низким уровнем магния.

Рассматривая, прежде всего, источники пищи, Лора советует, что дополнительные добавки можно рассмотреть на основе индивидуальных симптомов и лечения, связанного с гормональными колебаниями.

 

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