"Погані дороги": де вже зараз дивитися український фільм, який претендує на "Оскар"

Наразі в лонг-листі 93 картин в цій категорії, а 21 грудня буде оголошено шорт-лист, куди потраплять лише 15 кінокартин.

Де можна вже зараз переглянути стрічку

"Погані дороги" - це п'ять новел про відносини на тлі війни на Сході України. Від 1 грудня кандидат на премію "Оскар" виходить онлайн.

Стрічка доступна для перегляду на платформах:

OLL.TV - тут діє пробна підписка за 1 грн на 7 днів, далі за тарифами.

Sweet.tv - пробна підписка безкоштовна.

Takflix - подивитися можна за 75 грн.

Також "Погані дороги" можна подивитися безкоштовно на YouTube.

Про що "Погані дороги"

Це повнометражний режисерський дебют Наталки Ворожбит, авторки серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільму "Кіборги".

В основу стрічки лягла її однойменна п'єса, яку ставили в Лондоні та Києві. Картина складається з п'яти окремих новел про мешканців Донбасу, чиє життя проходить по обидві сторони від лінії розмежування.

Цікаво, що сценарій створено на основі документальних історій, зібраних авторкою на Сході України під час роботи над фільмом "Кіборги".

Світова прем'єра драми відбулася у програмі "Тиждень критики" Венеційського кінофестивалю у 2020 році, де вона була відзначена другою за престижністю нагородою - премією Circolo del Cinema di Verona як "найбільш інноваційна стрічка в конкурсі".

В Україні стрічка також отримала ряд відзнак: три премії "Кіноколо" (Відкриття року, Найкращі актор та Найкраща акторка) та п’ять "Золотих Дзиґ" (Відкриття року, Найкращі чоловіча та жіноча ролі другого плану, Найкраща чоловіча роль, Найкращий сценарій).

Як обирають фільм на "Оскар" від України

Згідно з правилами Американської кіноакадемії, кожна країна може висунути один фільм на рік в номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".

В Україні відбором фільму-представника країни займається УОК.

Його члени розглядають кожен фільм, поданий до комітету, обговорюють його і голосують за певними критеріями, враховуючи художню цінність, культурну значимість, відзнаки фільму на міжнародних кінофестивалях класу "А" і перспективи його проходження оскарівської процедури.

Після того, як вибір зроблено, фільм вирушає на розгляд до Американської кіноакадемії, яка згодом формує лонг-лист з переліком стрічок, що пройшли технічний відбір на відповідність правилам Американської кіноакадемії.

Це ще не номінація, як багато хто вважає, адже наступний крок - формування шорт-листа. І лише після цього шляхом анонімного голосування визначається фінальний перелік саме номінантів.

Паралельно із цим відбувається промокампанія стрічки та її дистрибуція у США. Чим більший розголос у фільму, чим він впізнаваніший, тим більше шансів має на потрапляння у шорт-лист.

Україна пробує пробитися на "Оскар" більше 10 років

З 2011 року Україна мала вісім спроб подолати шлях до номінації на "Оскар". Стільки разів Оскарівський комітет обирав фільми на здобуття премії. Але жоден з них не потрапив до шорт-листа.