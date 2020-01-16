Поїздки в ЄС стануть можливими не для всіх: кому "світить" неприємний сюрприз

З 2021 року Євросоюз вводить нові правила з безвізових поїздок. Після нововведення в країни Європи зможуть потрапити не всі українці. Мета нового правила - відсіяти потенційно небезпечних людей. Так, на територію ЄС не зможуть поїхати люди, яким заборонений в'їзд і особи, що потрапляють під депортацію.

Політолог Кирило Мочанов пояснив, що це правило стосується не тільки українців, але й інших країн, у яких є візовий режим з Євросоюзом.

"Мета – відразу відсіяти потенційно небезпечних людей, щоб вони не потрапили на територію Євросоюзу. Також це стосується людей, яких можуть депортувати, і яким заборонений в'їзд. За правилами ЄС, перед в'їздом потрібно буде заповнювати певну анкету за кілька днів до вильоту або виїзду, яка буде коштувати близько 10 євро. У ній необхідно вказати паспортні дані. Це спростить перетин кордону під час паспортного контролю. Тобто, скоротить черги при паспортному контролі. Це віза буде дійсна 5 років. У цьому немає нічого крамольного, і з скасуванням безвиза я б це не асоціював",- цитує Мочанова видання "Голос.иа".

За словами експерта, така анкета - абсолютно нормальний досвід, відміни безвіза не варто боятися.

"Вимоги спрямовані на громадян, які їдуть в Євросоюз з туристичним візитом. Не думаю, що оплата 10 євро вплине на туристів або на бажаючих поїхати на сезонні роботи. Тих, хто працює по трудовій візі, це не торкнеться. Це питання безпеки, перетину кордону ЄС", - підсумував Мочанов.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України заперечували загрозу скасування безвізового режиму з Європейським союзом.