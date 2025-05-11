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Сочетайте эти два продукта, чтобы улучшить память и защитить мозг от старения

Названы продукты, которые помогут защитить мозг от старения (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сочетание черники и орехов может значительно улучшить работу мозга и защитить его от возрастных изменений. Эти привычные продукты, объединенные в рационе, действуют как естественный щит для когнитивного здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского доктора Карана Раджана.

Что стоит знать

По словам медика, полифенолы из черники сочетаются с омега-3 жирными кислотами, содержащимися в грецких орехах, становятся мощным защитником мозга.

Антиоксиданты в чернике уменьшают окислительный стресс и воспаление, которые связаны со старением мозга и нейродегенеративными заболеваниями.

Исследования показывают, что регулярное употребление черники улучшает кратковременную память и когнитивные функции.

Полифенолы и витамин E в грецких орехах снижают воспаление и защищают клетки мозга от повреждений.

Оба продукта являются частью здоровой диеты для мозга (например, средиземноморской или MIND-диеты), и их регулярное употребление может помочь сохранить ясность ума, память и снизить риск когнитивных нарушений.

Как питание влияет на мозг

Диета, физические упражнения и другие аспекты ежедневного взаимодействия с окружающей средой могут изменить здоровье мозга и психические функции.

Лучшая пища для мозга - это та же пища, которая защищает ваше сердце и кровеносные сосуды.

Среди "продуктов для мозга", которые, как отмечается, полезны для когнитивного здоровья, есть зеленые листовые овощи (такие как капуста кале, шпинат и брокколи), жирная рыба (например, лосось и скумбрия), ягоды (черника и клубника), чай, кофе и грецкие орехи.

Важность кишечного микробиома для общего самочувствия также становится все более признанной. Орехи являются отличным источником белка и полезных жиров, а один вид орехов, в частности, может также улучшить память.

Грецкие орехи богаты типом омега-3 жирной кислоты, которая называется альфа-линоленовая кислота (АЛК). Рацион, богатый АЛК и другими омега-3 жирными кислотами, связан со снижением кровяного давления и очисткой артерий. Это хорошо как для сердца, так и для мозга.

Что вредит мозгу

Мозгу могут вредить разные факторы - как физиологические, так и психологические. Вот основные из них:

  • хронический стресс - постоянная тревога и напряжение повышают уровень кортизола, что со временем повреждает нейроны, особенно в гиппокампе - зоне, ответственной за память
  • недосыпание - во время сна мозг очищается от токсинов. Хронический недостаток сна ухудшает память, концентрацию и может повышать риск деменции
  • плохое питание - избыток сахара, трансжиров, алкоголя и недостаток витаминов (особенно группы B, D, омега-3) замедляют мозговую активность
  • алкоголь и наркотики - они непосредственно повреждают нейроны, уменьшают объем серого вещества и нарушают связи между участками мозга
  • физическая бездеятельность - малоподвижный образ жизни снижает кровообращение и кислородное питание мозга, что вредит когнитивным функциям
  • курение - никотин и токсины из сигарет снижают объем мозга и повышают риск инсульта
  • изоляция и одиночество - социальная изоляция ассоциируется с более высоким риском депрессии и дегенеративных болезней мозга

 

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