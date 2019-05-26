У чому підступ? Друг Маркл проговорився про брехню герцогині

Герцогиню Сасекську Меган Маркл викрили у брехні. Про спроби збрехати громадськості розповів під час одного з інтерв'ю її візажист і за сумісництвом друг Деніел Мартін.

Під час бесіди з журналістами він повідомив, що королівська особа не користується послугами стилістів. Дружина принца хвалилася, що самостійно займається власним іміджем.

Однак шанувальники вірити на слово не стали і, відчувши підступ, зайнялися пошуком правди. Виявляється, ще в минулому році невістка королеви розповідала, що над її гардеробом попрацювали кращі фахівці в галузі моди. Особливо Меган Маркл відзначала подругу і за сумісництвом стиліста Джесіку Малруні.

Меган Маркл (Фото: vox.com)

До речі, сама Джесіка також говорила, що Меган часто радиться з нею. Фахівець додала, що одного разу герцогиня під її керівництвом витратила півмільйона доларів тільки на одяг для вагітних.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон порушила протокол з Єлизаветою II. Інцидент стався під час заходу Chelsea Flower Show, де зібралася сім'я.

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