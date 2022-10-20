Во дворе лежат осколки боеприпасов: в селе у границы с Беларусью осталось четверо жителей

В селе Привар Житомирской области, расположенном в 15 километрах от границы с Беларусью, осталось четверо жителей. В марте российские войска очень сильно обстреливали село.
Об этом сообщает Суспільне.
Село Привар Овручской общины российские военные обстреляли из вертолетов и реактивной артиллерии 19 марта. Тогда полностью уничтожили 14 домов из 27 имеющихся в селе.
Шесть жителей, которые на тот момент проживали в селе, выехали в Большую Черниговку, что в 25 километрах.
Однако, после того, как российские войска покинули эту территорию, в свои дома вернулись четверо мужчин - это двое Анатолиев, Александр и Владимир.
По словам старосты села Татьяны Бобик, первые обстрелы села были еще 28 февраля, а затем в марте.
"19 марта утром сначала обстреливали с вертолетов это село. А тогда еще дней три-четыре были слышны взрывы и пожары", - рассказала она.
В мае четверо мужчин вернулись домой. Обсадили огороды, навели порядок с домами. Поэтому теперь они готовятся к зиме.
Местный житель Анатолий говорит, что продовольствия им привозят.
"Возит хлебная машина, три дня в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Картофель уродил, хоть и поздно посадили. Но все выкопал, заваленный хлев. Картофеля хватает: и сыну хватит на зиму, и всем", - сказал он. .
Люди живут как жили, но только осколки боеприпасов во дворе напоминают о войне. Остались осколки авиационных бомб, которые сбрасывали оккупанты на село.
В общей сложности до границы с Беларусью от Привара - 15 километров. Местные жители говорят, что после всех испытаний будут оставаться дома.
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