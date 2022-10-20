RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во дворе лежат осколки боеприпасов: в селе у границы с Беларусью осталось четверо жителей

В селе у границы с Беларусью осталось четверо жителей (коллаж РБК-Украина, фото: suspilne.media)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Привар Житомирской области, расположенном в 15 километрах от границы с Беларусью, осталось четверо жителей. В марте российские войска очень сильно обстреливали село.

Об этом сообщает Суспільне.

Село Привар Овручской общины российские военные обстреляли из вертолетов и реактивной артиллерии 19 марта. Тогда полностью уничтожили 14 домов из 27 имеющихся в селе.

Шесть жителей, которые на тот момент проживали в селе, выехали в Большую Черниговку, что в 25 километрах.

Однако, после того, как российские войска покинули эту территорию, в свои дома вернулись четверо мужчин - это двое Анатолиев, Александр и Владимир.

По словам старосты села Татьяны Бобик, первые обстрелы села были еще 28 февраля, а затем в марте.

"19 марта утром сначала обстреливали с вертолетов это село. А тогда еще дней три-четыре были слышны взрывы и пожары", - рассказала она.

Староста села Татьяна Бобик (suspilne.media)

В мае четверо мужчин вернулись домой. Обсадили огороды, навели порядок с домами. Поэтому теперь они готовятся к зиме.

Местный житель Анатолий говорит, что продовольствия им привозят.

"Возит хлебная машина, три дня в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Картофель уродил, хоть и поздно посадили. Но все выкопал, заваленный хлев. Картофеля хватает: и сыну хватит на зиму, и всем", - сказал он. .

Местные жители рассказали об обстрелах оккупантов (suspilne.media)

Люди живут как жили, но только осколки боеприпасов во дворе напоминают о войне. Остались осколки авиационных бомб, которые сбрасывали оккупанты на село.

В общей сложности до границы с Беларусью от Привара - 15 километров. Местные жители говорят, что после всех испытаний будут оставаться дома.

Российские войска обстреливали село у границы с Беларусью (suspilne.media)

Ранее мы рассказывали об истории кота Фили, которого спасли из-под завалов в Киеве.

Также мы писали, как живет мальчик из Бучи, фото которого у могилы матери облетело весь мир.

Читайте РБК-Украина в Google News
Житомиркордон з Білоруссю