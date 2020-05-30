Ветеран АТО, який бився з Кивою, і відомий бізнесмен влаштували бойовисько в Києві: подробиці

У центрі Києва побилися Михайло Майман і Володимир Тесля
У Києві побилися ветеран АТО Михайло Майман і засновник і президент всесвітньої ліги World Warriors Fighting Championship (WWFC) Володимир Тесля. Бійка сталася у центрі столиці і потрапила на камеру відеоспостереження.
Після інциденту колишній учасник АТО на Донбасі опинився на лікарняному ліжку. Ролик самої бійки Майман опублікував у своєму Facebook.
За словами ветерана, він став жертвою нападу Володимира "Француза" Теслі та його банди".
Після конфлікту на місці події працювала слідчо-оперативна група.
Приводом для жорсткої сутички стало те, що автомобіль Теслі - бізнесмена, спортивного функціонера, адвоката, президента аматорської Федерації змішаних бойових мистецтв України (UF MMA) і лідера руху "Гідність нації" - наїхав ветерану на ногу. Після цього між чоловіками зав'язалася бійка. Обох розтягнули охоронці Теслі.
Відео бійки Маймана і Теслі в центрі Києва
Майман, який був госпіталізований і зараз проходить лікування, в мережі розповів свою версію подій і уточнив деталі.
"1. Я йшов центром Києва сам.
2. Володимир Тесля і Ко переїхали мені машиною ногу.
3. Його охоронці дістали зброю і націлили на мене.
4. У мене немає "мерседесів" і "майбахів".
5. Я точно не погрожував Теслі ножем або іншою зброєю.
6. Він перший на мене напав, а потім зник з місця злочину.
7. Ніхто авто Теслі не блокував.
Прошу взяти інформацію до відома", - написав ветеран.
Майнман і Тесля побилися в Києві (Фото: facebook.com/MykhailoMaiman)
Також Майман в короткому інтерв'ю Telegram-каналу "Наглий" розповів, що планує балотуватися у Верховну Раду "по округу, де нещодавно загинув депутат Давиденко", та бійку із Теслею пов'язує саме з майбутніми довиборами.
Відео: Майман розповів про свою бійку з Теслею в центрі Києва
Нагадаємо, що в січні між Майманом і нардепом Іллею Кивою стався конфлікт, після якого політика могли позбавити мандата через бійку в ресторані з ветераном АТО.
Так, після гучного скандалу в ГПУ відкрили справу щодо Киви через бійку з Майнманом в Києві.
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Автор: Володимир Костирін