Побилися за місце: у мережу потрапило відео масової бійки в маршрутці під Рівним

У маршрутці, яка слідує з обласного центру Рівне до райцентру Березне, сталася масова бійка, в якій брали участь чоловіки, жінки і навіть діти. Відео інциденту опублікували на Facebook-сторінці "Типове Рівне".

Автор публікації пише, що бійку спровокував п'яний чоловік, який їхав з дружиною і дітьми. Він не пускав в транспортний засіб пасажирів, аргументуючи це тим, що в маршрутці багато людей і немає місця.

На відео можна побачити жінок, що б'ються, а також дитину років 10-ти, яка теж намагається втрутитися в бійку.

На фоні чути дитячий плач та жіночий крик "Я краще поїду на таксі". А водій маршрутки, який намагається стати арбітром у конфлікті, обіцяє ініціаторам бійки, що "він їх більше ніколи не візьме".

В маршрутці під Рівним пасажири влаштували масову бійку (відео: facebook.com/tipoverivne/)

Користувачі мережі активно обговорюють дане відео, яке вже набрало майже тисячу коментарів.

"Не вмієте пити алкоголь, пийте ослячу сечу. І це все при дітях..." - обурюється один з юзерів.

"Позорище! А найжахливіше, що все на очах у дітей, ось же батьки недоумки", - шокований коментатор відео.

В маршрутці під Рівним пасажири влаштували масову бійку (скрін: facebook.com/tipoverivne/)

"Здається, всі п'яні, крім дітей", - прийшов до висновку користувач Facebook.

"Так, стрес діти пережили порядний. Співчуваю. Як люди ненавидять один одного, куди йдемо?" - шокований побаченим ще один юзер.

В маршрутці під рівним пасажири влаштували масову бійку (скрін: facebook.com/tipoverivne/)

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