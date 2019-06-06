Спеціально загальмував, і я впала: в Одесі маршрутник знущався над вагітною (фото)

Маршрутник навмисно влаштував вагітній жінці "веселу поїздку"
Водій маршрутки в Одесі жорстоко обійшовся з 25-річною вагітною жінкою. Про це постраждала пасажирка розповіла в пабліку "Подслушано Одесса" у Facebook.
Вагітня одеситка пише, що їхала в маршрутці № 121. Вона передала 200 грн за проїзд і чітко назвала зупинку. Через деякий час маршрутник відмовився зупинятися в названому місці, сказавши "Вийдеш на наступній", тому що потрібно було раніше передавати гроші.
Дівчина каже, що він зупинився на "її зупинці", вона попросила решту, але маршрутник зачинив двері і почав різко газувати зі словами "Вийдеш на наступній зупинці, я ж тобі сказав". При цьому неадекват єхидно посміхався.
Водій маршрутки в Одесі познущався над вагітною (фото "героя", facebook.com/odessahello)
"Я його запитала "Це по Вашому смішно? Що ви робите? Зупиніть я вийду!" А він тільки ще більше набирав швидкість і посміхався", - пише дівчина.
Пасажирка дістала телефон і сфотографувала водія. А він, побачивши це, різко загальмував так, що вагітна жінка впала на людей у салоні маршрутки.
На наступній зупинці він, не відкриваючи двері, дістав телефон і почав фотографувати дівчину зі словами "красуня, посміхнись". При цьому пригрозив вийти з маршрутки і "зараз я як сфотографую тебе".
Дівчина зазначає також, що ніхто з пасажирів не втрутився в конфлікт. Всі продовжували мовчки їхати до потрібної їм зупинки.
Користувачі мережі неймовірно розгнівані подібним нечуваним безчинством. Вони залишають безліч обурених коментарів.
Водій маршрутки в Одесі познущався над вагітною (скрін: facebook.com/odessahello)
Водій маршрутки в Одесі познущався над вагітною (скрін: facebook.com/odessahello)
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