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Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!

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Неділя 22 серпня 2021 16:00
Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них! Фото: Підпільні фото з СРСР (interesnoznat)
Автор: Світлана Мащенко

Фото часів СРСР зазвичай виконані в так званому жанрі "соцреалізму", що показують, як жили люди в ті часи. А ось фотографія, як мистецтво, була не особливо розвинена. Проте деякі кадри стали винятком.

Про це пише interesnoznat.

Дивіться нижче в нашій статті найяскравіші з 155 робіт "підпільних" фотографів Радянського Союзу, які були продані на, мабуть, найвідомішому лондонському аукціоні "Сотбіс" за божевільні гроші.

У 2013-му році за них виклали 313 тисяч фунтів стерлінгів, за тодішнім курсом це близько 4 млн грн.

Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!

Ці знімки унікальні тим, що дозволяють глядачеві побачити приховані сторони радянського суспільства, розглянути те, що залишалося поза увагою цензури. Не дивно, що колекція викликала фурор.

Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!Ці підпільні фото з СРСР продали іноземцям майже за 4 млн: тільки погляньте на них!

Раніше ми писали про заборонені фото з Радянського Союзу, які не встигли знищити.

Також відомий блогер показав фото останніх днів СРСР, на яких показана вся правда життя в той час.

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