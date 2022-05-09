Підпишіть петицію про евакуацію бійців "Азова" з Маріуполя! Залишилося зовсім небагато

Дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка просить підписувати петицію про евакуацію бійців з Маріуполя за процедурою під назвою "екстракшн".
Про це Катерина Прокопенко сказала під час онлайн-прес-конференції.
"Хочу закликати вас підписувати петицію, яку ми створили нещодавно... Потрібен розголос, тому кличте друзів, родичів, знайомих, щоб вони підписували і поширювали. Ми не втрачаємо надії на порятунок наших чоловіків-військових", - сказала Прокопенко.
Дружина бійця додала, що захисники Маріуполя та їхні рідні чекають політичної та дипломатичної підтримки з боку влади.
Петиція містить заклик до організації Об'єднаних Націй, Генерального секретаря ООН і регіональних лідерів з усього світу почати для заблокованих на Маріупольському меткомбінаті "Азовсталь" українських бійців невідкладну процедуру еxtraction.
Підписати петицію можна тут. На момент 13.00 9 травня її підписали 829 тисяч осіб, залишилося зовсім небагато.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента, з "Азовсталі" вдалося врятувати більше трьохсот людей - жінок, дітей.
Також Зеленський заявив, що деблокувати" Азовсталь " боєм зараз неможливо.