Дешевше, ніж до війни. Експерти розповіли, якими будуть ціни на квартири в Києві до кінця року

Яка ситуація з квартирами зараз?

У серпні 2022 року ціни на первинному ринку нерухомості становили приблизно 27 тисяч гривень. На кінець серпня середня вартість столичного квадратного метра була майже 42 тисячі гривень.

За даними аналітичного центру DOM.RIA, забудовники були змушені підняти ціни за квадратний метр у 81% новобудов у зв'язку із повномасштабною війною. Цікаво, що підвищення на заході є більшим, ніж у столиці.

Забудовники збільшують ціни на нерухомість (фото: DOM.RIA)

Так, наприклад, на Київщині нерухомість додала в ціні 77%, а на Рівненщині - 98%.

Це підтверджує Роман Третяк із "Ліги оцінювачів земель". Експерт каже, що в західних областях попит буде суттєво вищим, тим часом на сході пропозиція буде лише до продажу.

Українські забудовники не реалізовують нові проєкти через відсутність попиту, натомість зосереджують свої увагу та фінанси на завершенні старих об’єктів, де вже продано понад 60-70% помешкань. Така стратегія вигідна й для покупців, і для девелоперів: перші - з гарантією житла, другі - з заробітком.

Що буде з цінами восени-взимку 2022?

Володимир Семенцов з INSPI Development каже, що до кінця року зростання не буде ні в попиті, ні на ринку. Здебільшого це пов’язано із наслідками ракетних ударів росіян, тому забудовники й споживачі бояться вкладати свої кошти в житло.

Пожвавлення серед покупців, можливо, відбудеться із запуском 1 жовтня 2022 нової державної іпотечної програми для окремих верств населення під 0-7% річних. На думку фахівця, попит зросте на 2-3% на заході України. До того ж зараз людей цікавить готове помешкання, яке відразу придатне для проживання.

Квартирний фокус із цінами

Цікава ситуація з новими цінами за квадратний метр. Нова хвиля здорожчання вже становить близько 30-35%. Проте придбати квартиру можна зі знижкою 15-20% від довоєнної ціни. У чому фокус? У доларі.

Якщо порахувати коливання курсу, додати всі подорожчання в доларовому еквіваленті (будматеріали, пальне, логістичні витрати тощо), то поточні ціни або не змінились, або змінились не суттєво. За словами експерта, первинний ринок фактично живе в умовах "двох" цін.

Реальна ціна на новобудови значно нижча, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тенденція збережеться щонайменше до кінця 2022 року, якщо не довше. Адже, наприклад, після економічної кризи в США 2007 року нерухомість поверталася до попередніх цін не менше 10 років.