Під Львовом вчитель нахабно чіплявся до учениці, а потім організував її "цькування": деталі скандалу

У Львівській області стався кричущий випадок - у поїздці в Карпати вчитель чіплявся до учениці, а потім почав налаштовувати всіх дітей проти неї.

Деталі НП

Мати провела доньку на потяг до Карпат 12 лютого. У ньому їхали діти з класу і вчитель, який представився жінці на пероні. Педагог повідомив, що все буде добре і попросив дзвонити, якщо знадобиться в будь-який час. Але потім в поїзді він напився і почав приставати до школярки. Дітям він також дав добро на спиртне.

"Моїй дочці стало погано, але мені ніхто не дзвонив. Після 17 години мені дзвонить дочка і каже, що вчитель ліз до неї цілуватися. Вона, як могла, закривалася від нього, але він 4 рази ліз до неї цілуватися, а потім взагалі поліз під футболку. Дочка влаштувала скандал, педагог спочатку просив її забути про це, потім пішов агресивним шляхом і почав налаштовувати інших дітей проти неї", - повідомила мати школярки.

Жінка вирішила їхати в Карпати та викликала поліцію. В цей час вже на місці, куди приїхали діти, проти дівчинки влаштували цькування. У цьому брав участь учитель і інші діти.

Поліція втрутилася в ситуацію

"Поки не було поліції, дочку всі цькували. Навіть господиня будиночка звинувачувала мою дочку, що вона такі їй проблеми влаштувала. Дочка була в лігві вовків одна, поки не приїхала поліція. Поліція мені дзвонила по телефону і говорила, щоб я звичайно сама думала як чинити, але педагог п'яний", - згадує мама дівчинки.

Педагог, будучи п'яним, продовжував себе вести агресивно. Також він розповідав небилиці про дівчинку, до якої приставав. Мати учениці написала заяву в поліцію.

"Коли я приїхала, поліція теж наполягала на заяві. Педагог поводився агресивно з поліцією, а також розповідав нісенітницю про мою дочку. Однокласники, та частина якої спочатку підтримувала дочку, побоялися захищати її самі й встали на бік вчителя (за цим фактом є навіть листування дітей", - додала жінка.

Учитель намагався загладити провину

Наступного дня матері дівчинки зателефонував учитель, просив розв'язати це питання мирно, пропонував вибачитися. Вона домовилася в понеділок зустрітися з ним і поговорити.

"На наступний день я дізнаюся, що він досі розповідає нісенітницю про мою дочку і налаштовує всіх проти неї. Так що ми вирішили йти до кінця. Адвоката нібито знайшли, але якщо порадите кого, хто працював з такою справою - буду вдячна", - написала жінка.

Цікаво, що зі школи матері школярки так ніхто і не подзвонив. Класний керівник взагалі не взяв слухавку. У підлітка зараз сильний стрес, вона пригнічена і їй потрібна допомога психолога.