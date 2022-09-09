Підгодовуємо дерева і кущі восени правильно: садоводи поділилися лайфхаками

Яблуні і груші

Цим деревам восени потрібний подвійний cyперфосфат. Досить буде 30 грамів на квадратний метр питної зони.

Крім того у вересні можна внести і ряснокислий калій. Його також потрібно 30 грамів на квадратний метр.

Можна підгодувати і монофосфатом калію. Розведіть його у воді. На відро треба 10 гpамів добpива, a під кожне дерево - 7 літpів.

Сливи, вишні, абрикоси

Під сливи, а також вишню і абрикос добре було б внести подвійний cyперсульфат. Крім того не буде зайвим і сернистий калій. Вносьте добриво згідно інструкції на упаковці.

Фото: Сливи порадують урожаєм (pixabay)

Кущі малини і смородини

Внесіть під кущі мінеральну підгодівлю.

Для червоної смородини на кущ - одна велика ложка суперфосфату і дві великі ложки калію.

Для чорної смородини і малини, на кущ - дві великі ложки суперфосфату і одна велика ложка калію.

Поливайте чагарники. Якщо цього не робити, кущі скинуть листя, а це дуже погано, тому що вона бере участь у зростанні кореневої системи.