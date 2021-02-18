Як підготуватися до аналізу крові, щоб він був вірним: лікар дала важливі поради

Найважливіше за словами фахівця, це здавати аналіз рано вранці та натщесерце. Їжу до здачі крові не рекомендується приймати протягом 10 годин.

"Після їжі кров наводнюється тригліцеридами, і сироватка виходить хилезною (це коли в крові багато жирових мікрочастинок, які не дозволяють фахівцю провести точний аналіз крові) В результаті таку кров забракують і доведеться ще раз робити аналіз", - пояснює лікар.

Вона склала список заборон і пояснила, що не слід робити перед здачею крові:

Ніяких тренувань і статевих актів напередодні аналізу

Ніяких бенкетів і жирної та щільної вечері

Потрібно виспатися і не йти на аналіз стомленим роботою або безсонною ніччю

За дві години до здачі аналізу не можна палити

За 15 хвилин до забору крові спробуйте не нервувати та заспокоїтися

Також вона зазначила, що існують препарати, які спотворюють результати аналізу і деякі з них потрібно виключити не тільки напередодні, але і навіть за два тижні. Цей нюанс варто обговорити з лікарем, який дає направлення на обстеження.

"Немає сенсу здавати кров на такі гормони, як АКТГ (адренокортикотропний гормон), СТГ (соматотропний гормон), кортизол, адреналін, норадреналін, вільний тестостерон. Річ у тому, що кров не інформативна. Здають або сечу, або слину", - додала медик.

Є обмеження й іншого порядку. Чоловікам, дітям та жінкам у менопаузі можна здавати аналіз в будь-який день, а ось у представниць прекрасної статі з чітким менструальним циклом є обмеження.

На 3-5 день циклу складають такі гормони:

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ);

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ);

Пролактин,

макропролактин;

17(ОН) прогестерон;

Естрадіол;

Антимюллерів гормон

Загальний тестостерон.

За тиждень до передбачуваної менструації:

Прогестерон;

Естрадіол.

В будь-який день менструального циклу складають: