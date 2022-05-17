Все на підтримку України: Легендарні Pink Floyd випустили колекцію мерча для збору коштів

Легендарний гурт Pink Floyd, який записав спільний кліп з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком, продовжує збирати кошти для українців. Після організації кількох благодійних концертів, Британські музиканти запустили цілий магазин мерча.

Що будуть продавати в цьому магазині, ціни і які зображення використовували Pink Floyd - читайте нижче.

Колекція брендованого одягу називається Hey Hey Rise Up - на честь тієї самої пісні, яку вони записали спільно з Хливнюком.

На речах зображені соняшник, який намалював Кубинський художник Йосан Леон і "захисники Херсона" української художниці Сані Шахмурадової.

"Соняшник - національна квітка України... це відсилання до насіння, яке вручили російським солдатам, щоб, коли вони помруть, на їхніх могилах проросли квіти. А картина "Захисники Херсона" української художниці Сані Шахмурадової, яка була частиною кліпу, навіяна мирним жителем Херсона, який стрибнув на російський танк з українським прапором", - розповіли про дизайн Pink Floyd.

До колекції увійшли футболки, світшоти, шопери, магніти, значки та стікери. Всі виручені кошти з продажу мерча будуть відправлені на гуманітарну допомогу Україні.

Вартість футболок - близько 30 доларів, світшоти – від 50 доларів. Шопер обійдеться в 18 доларів, близько 12 доларів за магніт, 5 доларів за значок.

Адреса магазину Pink Floyd ось по цьому посиланню.