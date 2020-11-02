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Добірка найвигідніших знижок тижня до 80% на техніку, взуття та одяг від відомих інтернет-магазинів

Автор: Styler

Українців порадували різними тематичними знижками до Хелловіну

У магазинах поступово стартував розпродаж - на цих вихідних українців порадували різними тематичними знижками до Хелловіну, в приємну звичку увійшов день Холостяка, який відзначають 11.11.

Прийшло цей свято з Китаю і саме цей день заведено вважати найбільш сприятливим для заведення нових знайомств і зав'язування відносин. Починаючи з 2009 року це свято ще асоціюється з грандіозними розпродажами.

Тому поспішаємо поділитися з вами цікавими знижками й промокодами на цьому тижні:

Прогноз погоди
  1. Aliexpress діє знижка до 99% при оформленні першого замовлення
  2. Stylus у розділі можна знайти купон на знижку до 50% на техніку Apple
  3. Chicco діють дисконтні пропозиції до 24% на дитячі гризунки і брязкальця. Також можна придбати одяг для немовлят зі знижкою до 70%
  4. Bomond діє акційна ціна на спеціальні товари, які можна замовити з дисконтом 60%
  5. Фокстрот можна придбати мультиварки Philips зі знижкою 27%, а також в інтернет-магазині діє сейл на ноутбуки брендів ACER, ASUS, LENOVO і можна придбати товар зі знижкою 80%
  6. Intertop у розділі можна знайти промокод на додаткову знижку до 70% на жіночі черевики та чоботи
  7. Watsons радує знижковими пропозиціями на фарби і тоніки для волосся, які можна придбати за півціни
  8. Ельдорадо діє вигідна пропозиція - смарт-годинник можна купити зі знижкою до 30%.
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