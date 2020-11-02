Добірка найвигідніших знижок тижня до 80% на техніку, взуття та одяг від відомих інтернет-магазинів

Українців порадували різними тематичними знижками до Хелловіну
У магазинах поступово стартував розпродаж - на цих вихідних українців порадували різними тематичними знижками до Хелловіну, в приємну звичку увійшов день Холостяка, який відзначають 11.11.
Прийшло цей свято з Китаю і саме цей день заведено вважати найбільш сприятливим для заведення нових знайомств і зав'язування відносин. Починаючи з 2009 року це свято ще асоціюється з грандіозними розпродажами.
Тому поспішаємо поділитися з вами цікавими знижками й промокодами на цьому тижні:
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Aliexpress діє знижка до 99% при оформленні першого замовлення
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Stylus у розділі можна знайти купон на знижку до 50% на техніку Apple
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Chicco діють дисконтні пропозиції до 24% на дитячі гризунки і брязкальця. Також можна придбати одяг для немовлят зі знижкою до 70%
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Bomond діє акційна ціна на спеціальні товари, які можна замовити з дисконтом 60%
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