Ці подарунки категорично не можна дарувати на 8 березня: приносять нещастя

8 березня 2020 вже близько, і багато чоловіків в надії догодити коханим дівчатам, дружинам, мамам, сестрам та дочкам займаються пошуком подарунків. Причому іноді вибір презенту стає справжньою проблемою. Як не помилитися з подарунком до Міжнародного жіночого дня, адже деякі речі можуть внести розлад у стосунки і навіть накликати біду, - в матеріалі Styler.

Біоенергетики вважають, що деякі подарунки можуть вкрай негативно позначитися на одержувачі.

Перли

Прикраса з перлів, безумовно гарна. Але цей камінь вважається вкрай негативним дарунком, оскільки перли можуть принести жінці сльози. Однак іноді можна зробити виняток. Приміром, якщо камінь підходить жінці за знаком Зодіаку - перли сумісні з Раками. Крім того, при врученні перлів можна дати кілька монет натомість.

Ну а якщо вже дуже сподобалася прикраса, можна дати дівчині гроші і піти з нею в магазин за подарунком.

Засоби особистої гігієни

Хоча до 8 березня магазини і заполоняють всілякі набори з гелями для душу, експерти настійно рекомендують утриматися від такого презенту. Після такого, здавалося б, корисного подарунка в кращому разі ви на деякий час припините спілкуватися, посваритеся. У гіршому випадку людина зникне з вашого життя.

Нижня білизна

Деякі фахівці вважають, що чоловік таким подарунком як би провокує жінку піти до іншого. При цьому на людей, які перебувають у шлюбі, ця заборона не поширюється.

Дівчині, яка отримує білизну в подарунок, також слід бути обережною, бо на білизну дуже легко навести порчу. Цей інтимний подарунок треба приймати тільки з рук надійної людини.

Гребінець

Гребінець вважається поганим подарунком. Колись їх спеціально дарували недругам, щоб розсварити їх з близькими, коханими, друзями. А гребінець з тонкими зубчиками використовують для наведення порчі.

Раніше ми писали, які речі не можна зберігати вдома, оскільки вони здатні притягувати в дім бідність.