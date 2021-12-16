Не подарунками єдиними: Епіфаній дав поради батькам до Дня святого Миколая

Не подарунками єдиними

За словами Епіфанія, в День святого Миколая і в будь-який інший день відносини між дітьми не повинні будуватися тільки на матеріальних цінностях. Для гармонійного розвитку людині потрібні не тільки матеріальні цінності, а й духовні. Особливо це актуально, коли мова йде про дітей.

"Не "відкуповуйтеся" від дитини дорогими подарунками, але даруйте їй тепло своєї душі: спілкуйтеся, обіймайте і цілуйте, вчіть добра і наставляйте на праведний шлях", - зазначив Епіфаній.

Вчіть дитину дарувати подарунки самій

Вчіть свою дитину робити добро не заради похвали, подяки, або винагороди, а від усього серця і з любові. Допоможіть їй підготувати подарунки для близьких

Подарунки бувають не тільки матеріальними

Любов і турбота в значній мірі виражаються не тільки і не стільки в матеріальних цінностях, хоча вони теж бувають важливими, але у вчинках і турботі.

Навчіть дитину піклуватися про інших і допомагати їм. Ви можете разом надати допомогу одиноким людям похилого віку і привітати їх зі святом.

Розкажіть дитині про історію свята

Розкажіть дитині про життя святителя Миколая. Адже він - це не вигаданий міфічний персонаж, а реальна історична постать. Святитель Миколай змінив життя багатьох людей на краще.

Нехай ваша дитина надихається його прикладом і вчиться у нього любові і добрих справ.

Не залякуйте дитину "різочкою"

Не погрожуйте дитині, що "святий Миколай принесе різочку" за його погану поведінку. Фізичне покарання рідко приносить хороші плоди, але може стати причиною формування жорстокості в дитині.

Ви є найбільшим зразком для наслідування для своєї дитини. Своєю поведінкою і діями ви виховуєте дитину і наставляєте. І спостерігаючи за вами, ваша дитина буде слідувати прикладу, як себе поводити.