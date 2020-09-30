Відчула удар по голові: жертви нападів під Києвом розповіли про серійного злочинця

Насильство над жінками (колаж: РБК-Україна)

На рахунку злочинця три жертви побоїв і дві жінки, які скоїли самогубство

Поліція Київської області затримала злочинця, який підозрюється в побитті, знущання і пограбування жінок. 45-річного чоловіка спіймали після того, як він жорстоко побив 33-річну Ольгу і кинув її в лікарні.

Жінка розповіла, що побиття сталося після того, як вона відмовила чоловікові в подальших відносинах. Вона прийшла до його дому і сказала, що все скінчено. Після цих слів неадекват ледь не забив жінку до смерті. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Відчула удар по голові, закрила обличчя руками і почала кричати: "Допоможіть". І все, більше нічого не пам'ятаю", - розповіла Ольга, яка у той фатальний день залишила 4-річного сина у бабусі.

У жінки відкрита травма голови, переломи ребер і десятки гематом по всьому тілу, а також зламаний ніс, руки і вибиті зуби. Сусід розповів, що першим прибіг на крики жінки, побачив Ольгу та калюжу крові.

Жінки розповіли про злочинця (відео: YouTube)

У лікарні вона розповіла, що чоловік неодноразово погрожував їй та її сину. Він говорив, що найме наркоманів і вони можуть зробити з ними все що завгодно, обіллють кислотою, зламають ноги і т. д.

Після затримання злочинця з'ясувалося, що він роками знущався з жінок. Дві жінки, з якими він зустрічався, покінчили життя самогубством у 2012 і 2016 році. Справи закрили, оскільки, вважалося, що вони скоїли суїцид. Зараз проведуть нові розслідування, оскільки є підозри, що їх довели до самогубства.

Батько одної із загиблих дівчат, впевнений, що це було вбивство. Після зустрічі з злочинцем його дочка викинулася з вікна.

Від рук колишнього хлопця також постраждали дві жінки. Асю Забродську ще у 2012 році цей чоловік вивіз у поле. Там побив і теж погрожував. Крім того, він її переслідував і під будинком підпалив автомобіль. А в Ганни Золотай, крім погроз і синців, чоловік викрав дитину.

Якщо вина чоловіка буде доведена, йому загрожує до 8 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, під Миколаєвом п'яний чоловік серед білого дня забив до смерті людину.

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