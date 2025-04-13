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Чувства к теще: что делать, когда зятя привлекает запретное

Что делать, если теща вызывает чувства у зятя (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Теща - женщина непростая. Она может быть доброй и мудрой, а может - категоричной и властной. Но что делать, если вы замечаете, что у вас к ней возникают яркие эмоции? И неважно, это раздражение, злость, вина или даже что-то... неожиданное.

Как реагировать зятю, если теща вызывает непрошеные чувства или влюбленность, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

По словам эксперта, чувства к теще могут казаться стыдом или запретным желанием. Но на самом деле такие ситуации случаются чаще, чем кажется.

Разберемся, почему у зятя могут возникать эмоции к теще, как на это реагировать и где проходит грань между нормой и риском для семьи.

Почему возникают такие чувства

Иногда симпатия к теще - это не столько влюбленность, сколько проекция потребностей, которые мужчина не получает в браке.

"Например, теща заботливая, спокойная и откровенная, а жена часто занята, холодная и раздражительная - мозг автоматически считывает "привлекательность" другой женщины как компенсаторную. И еще нюанс: запретное всегда привлекает больше. И это чистая биология", - объясняет Виталий Курсик.

Самые частые причины:

  • Эмоциональная усталость в отношениях с женой
  • Впечатления от новизны
  • Отсутствие поддержки и заботы со стороны жены
  • Внутренний кризис или личная неуверенность

Если теща вас раздражает

Непрошеные советы, постоянное вмешательство в вашу жизнь, критика или намеки, что вы "не дотягиваете" до уровня ее дочери - все это может вызвать желание либо отстраниться, либо ответить резко.

"Но чем сильнее эмоция, тем больше она говорит о вас, а не о ней. Что именно вас задевает?", - говорит эксперт.

  • Не повторяет ли она фразы, которые когда-то говорили вам родители?
  • Не пытаетесь ли вы получить ее одобрение? И если да, зачем вам это нужно?
  • Как реагирует ваша жена? Если она поддерживает маму, возможно, стоит поговорить именно с ней.

Если теща вызывает теплые чувства... даже слишком теплые

"Она заботливая, мудрая, внимательная. Возможно, она понимает вас лучше, чем собственная жена, или просто всегда относится к вам тепло и поддерживающе. И вот вы ловите себя на мысли: "Почему мне с ней так хорошо?" Остановитесь и задумайтесь", - говорит коуч.

  • Это восхищение ею или то, что она дает вам то, чего не хватает в браке?
  • Вы ищете поддержку или восхищаетесь ее женственностью?
  • Это эмоциональная подмена? Возможно, вы хотите больше внимания, заботы, легкости - и подсознательно переносите эти потребности на тещу.

Что делать в такой ситуации?

  • Посмотреть на свои истинные чувства и их корень.
  • Разобраться, какие потребности остаются неудовлетворенными в вашей жизни.
  • Если есть нерешенные вопросы в отношениях - работать с ними, а не искать их решение в теще.
  • Не паникуйте и не делайте резких действий. Разберитесь.
  • Проанализируйте, что именно вас привлекает.
  • Не фантазируйте и не стройте сценарии в своей голове.
  • Держите дистанцию и избегайте физических контактов.

"Эмоции к теще - это, возможно, зеркало ваших более глубоких переживаний. И такие чувства - это не приговор и не стыд, а психологическая ситуация, с которой можно разобраться. Не путайте временные эмоции с реальными чувствами. А если мыслей и переживаний много и они не дают покоя, то стоит разложить все по полочкам со специалистом", - резюмирует Виталий Курсик.

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